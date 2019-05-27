Украина

У Зеленского рассказали, почему в здании на Банковой плохо работается

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не оставляет идею переезда его офиса с улицы Банковой. Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью «Новому времени» заявил, что в здании на Банковой работается «очень тяжело».

По его словам, прежде всего, в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi «из-за безопасности». В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом «безопасность» нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

Костюк назвал здание Администрации президента на Банковой «смесью университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного».

«Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть — и переехать отсюда», — подчеркнул Костюк.

Он также добавил, что команда Зеленского делает все, для того, чтобы найти правильный бюджетный вариант, при котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности.

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве.

Как писали «ФАКТЫ», подавший в отставку начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей объяснил, как переезд главы государства из правительственного квартала может отразиться на обеспечении его безопасности.

При этом экс-глава Администрации президента Дмитрий Шимкив оценил будущий переезд в десятки миллионов долларов.

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