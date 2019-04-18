Политика

Без кортежей и самолетов: Зеленский пообещал быть "идеальным" президентом

Кандидат в президенты Владимир Зеленский, в случае своей победы на выборах, обещает все делать по-новому. В частности, в интервью изданию «РБК-Украина» Зеленский заявил, что хочет, чтобы администрация президента съехала из здания на Банковой.

Он также не намерен ездить с кортежами охраны. Зеленский утверждает, что во время его президентства не будут перекрывать дороги и выключать светофоры.

По его словам, из-за политиков не должны страдать люди.

«Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева. Ну если я пойму, если мне по безопасности скажут, что так нельзя. Ты тут пришел, куча кланов хотят тебя грохнуть, значит, перенесем за город», — уточнил кандидат.

В этом месте журналисты в шутку сравнили Зеленского с Януковичем, который всех принимал в «Межигорье».

Говоря о президентских самолетах, Зеленский предложил «продать к чертовой матери» хотя бы два борта из трех, недоумевая, «кто на них летает».

Напомним, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский еще в 2017 году принял решение баллотироваться на пост президента Украины и первым поделился этим решением со своим бизнес-партнером Игорем Коломойским.

Как писали «ФАКТЫ», покровитель Зеленского украинский олигарх Игорь Коломойский, проживающий сейчас в Израиле, уже пообещал вернуться в Украину в случае победы шоумена на президентских выборах.

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