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На Зеленского подали в суд за отмену указа Порошенко
Владимир Горковенко, указ о назначении которого членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания отменил президент Украины, подал в суд на Владимира Зеленского.
В своем иске Горковенко требует признать действия Зеленского противоправными. Об этом сообщил сам истец в социальных сетях. «Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал „Указ об отмене Указа“, а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТЕ», — написал он на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указ Владимира Зеленского о назначении в президентскую администрацию Андрея Богдана оспорен в суде. Иск подала общественная организация «Общественный люстрационный комитет». Ответчиком в суде станет президент, Богдана привлекут как третье лицо.
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