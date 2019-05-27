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Светлана Лобода в пикантной позе похвасталась наградами в России (фото)
Популярная певица Светлана Лобода, озадачившая поклонников новым видео, умеет поддерживать интерес к своей персоне. Звезда появилась на красной дорожке в эпатажном образе, обратив на себя внимание многочисленных фотографов. Блестящий наряд с глубоким декольте едва прикрывал грудь певицы. Светлана дополнила образ блестящей шляпой и стильными очками.
В комментариях поклонники принялись сравнивать Лободу с мировыми знаменитостями. «Леди Гага отдыхает», «Лобода единственная на нашей эстраде сейчас со вкусом и эпатажем одновременно, ну и с голосом и талантом», «Напоминает образ Lady Gaga», «Лобода — это наша Мадонна», — пишут в сети.
Еще на одном снимке Светлана позирует в гримерке, раздвинув ноги. Так она решила похвастаться двумя статуэтками российской музыкальной премии.
«Спасибо за премии, спасибо за любовь, спасибо за то, что позади так много всего, а мне по-прежнему кажется, что все только начинается», — написала Лобода.
Кстати, на этом же мероприятии засветилась еще одна украинская певица Ани Лорак. Ее белоснежный наряд раскритиковали в сети.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Светлана Лобода впервые показала подросшую дочь Тильду, которой исполнился год.
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