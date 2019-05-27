Политика

Парубий заявил, что Рада не будет реагировать на "пасквили" Зеленского

На обращение президента Украины Владимира Зеленского к народным депутатам не использовать трибуну парламента для политической рекламы, спикер Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада будет работать по установленному законодательному плану, независимо от слов гаранта.

«Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был… Верховная Рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине», — сказал Парубий на брифинге в Киеве.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Парубий болезненно воспринял заявление президента Зеленского о том, что депутаты окончательно уничтожили легитимность Верховной Рады. Спикер считает, что это новый глава государства безответственно уничтожает институты власти.

«Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия», — сказал Парубий.

Напомним, в понедельник Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с призывом не превращать Верховную Раду в площадку для избирательных кампаний и начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты.

Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты «годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна».

Как писали «ФАКТЫ», во время своей инаугурационной речи шестой президент Украины заявил о роспуске парламента. Затем Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады из-за отсутствия в ней коалиции и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

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