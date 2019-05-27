Политика

Будут ли досрочные выборы в Раду: Верховный суд сказал свое слово

В Верховном суде не удалось отменить указ о роспуске Верховной Рады и о досрочных выборах. Попытка потерпела крах. Судьи Верховного суда решили, что дело не в их юрисдикции — вопрос должен решаться в Конституционном суде.

Решение было вынесено 27 мая. На заседании судьи пришли к выводу, что суд административной юрисдикции не вправе оценивать досрочное прекращение полномочий Рады как конституционный процесс.

Иск был подан частным лицом. Заявитель ссылался, что досрочные выборы 21 июля нарушают его избирательные права: не дают возможности отдохнуть летом и поучаствовать в выборах осенью.

Напомним, в Верховный суд были поданы два иска об отмене досрочных выборов. Истцы воспользовались своим правом, поскольку в Конституционном суде процедура длительная, и решение КСУ, скорее всего, будет уже после того, как досрочные выборы состоятся.

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