В Донецке в ряды боевиков "ДНР" завлекают шансоном (видео)

Украина

В оккупированном Донецке продолжают функционировать палатки, где можно записаться повоевать за «ДНР». Популярностью пункты вербовки не пользуются. Чтобы привлечь в палатки потенциальных новобранцев, организаторы придумали оригинальный способ — погромче включили шансон.

Видео из Донецка опубликовал журналист и блогер Денис Казанский: «Убогая палатка на улице и ревущий из колонки шансон. Громкая музыка, очевидно, нужна для привлечения нужного контингета, чтобы все дегенераты в радиусе километра слышали и стягивались на звук».

Так выглядит сегодня набор в ряды ДНР в Донецке. Убогая палатка на улице и ревущий из колонки шансон.



Громкая музыка очевидно нужна для привлечения нужного контингета, чтобы все дегенераты в радиусе километра слышали и стягивались на звук. pic.twitter.com/C9zD1t7wZH — Денис Казанський (@den_kazansky) 27 мая 2019 г.

Местные жители рассказывают, что палатка стоит в достаточно оживленном месте — возле Калининского рынка. Пункт вербовки открывают почти каждые выходные, но ответственные за привлечение в ряды «ДНР» новой живой силы, откровенно скучают.

Есть контингент, который сбегается на громкую музыку, но это совсем не те люди, на которых рассчитывали организаторы.

Разумные люди предпочитают держаться от таких точек подальше.

В цело видео подтверждает то, о чем все чаще говорят жители оккупированных территорий: у многих сторонников оккупантов на смену эмоциональному подъему пришло понимание и разочарование.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фото из Донецка, которые демонстрируют как процветающий мегаполис превратился в город-призрак.

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