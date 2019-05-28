«Проявление реванша»: Луценко в прямом эфире порвал заявление Шуфрича

Украина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в прямом эфире продемонстрировал заявление о совершении государственной измены Петром Порошенко и Александром Турчиновым, которое принес в ГПУ нардеп Нестор Шуфрич, и порвал документ. Так он поступил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Последние дни деятели прошлого начали забрасывать нас десятками заявлений о совершении преступления. Одно из них я взял с собой. Известный господин Шуфрич принес в Генпрокуратуру заявление о совершении Турчиновым и Порошенко преступления. По его заявлению, они посмели дать приказ войскам стрелять в тех, кто оккупировал нашу землю, а значит должны ответить, как он считает, по статье 111 Уголовного кодекса — государственная измена», — сказал он.

Луценко заявил, что считает подачу данного заявления Шуфричем проявлением реванша.

Также генпрокурор отметил, что заявления от представителей режима Януковича в правоохранительные органы — одна из причин, почему он не подал в отставку.

«Это не о Турчинове и не о Порошенко. Это о тысячах убитых и сотнях тысяч сыновей, которые прошли фронт. Это попытка переписать историю и сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. И я буду оставаться здесь, несмотря на то, что это не очень популярная позиция, чтобы эти заявления ничего не имели общего с законом», — резюмировал он.

Как известно, 27 мая Юрий Луценко заявил, что планирует уйти в отставку после парламентских выборов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду успеть до досрочных выборов принять крайне важное решение — разрешить заочный суд над виновными в расстрелах на Майдане. По его словам, заочный суд необходим, поскольку сейчас некоторые подозреваемые вне досягаемости украинского правосудия. Механизм заочного судопроизводства над бывшими беглыми топ-чиновниками был опробован, но с появлением Государственного бюро расследований процедуру заочных судов уже не применяют. Теперь Луценко просит депутатов поддержать проект депутата Алексеева, восстанавливающий возможность заочного суда для виновных в преступлениях против участников Майдана и в преступлениях против государства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter