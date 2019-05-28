В МИД рассказали, как намерены решить «проблему» Керченского пролива

Украина

Министерство иностранных дел Украины будет добиваться смены статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Об этом сказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио «НВ».

По ее словам, такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.

«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — сказала Зеркаль.

Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, Зеркаль отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита и не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Замглавы МИД также отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена, поскольку это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

Ранее Зеркаль заявила, что МИД Украины подготовил дипломатическую ноту к РФ, которую в понедельник, 27 мая, направили в МИД РФ. В документе говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли, захваченные Россией в Керченском проливе, и когда украинские консулы смогут забрать украинских военнопленных моряков.

Напомним, что 25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 мая международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 моряков, а также вернуть Украине два захваченных корабля и вспомогательное судно.

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