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В МИД рассказали, как намерены решить «проблему» Керченского пролива
Министерство иностранных дел Украины будет добиваться смены статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Об этом сказала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио «НВ».
По ее словам, такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации, поскольку проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.
«Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — сказала Зеркаль.
Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, Зеркаль отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита и не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.
Замглавы МИД также отметила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена, поскольку это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.
Ранее Зеркаль заявила, что МИД Украины подготовил дипломатическую ноту к РФ, которую в понедельник, 27 мая, направили в МИД РФ. В документе говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли, захваченные Россией в Керченском проливе, и когда украинские консулы смогут забрать украинских военнопленных моряков.
Напомним, что 25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 мая международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить 24 моряков, а также вернуть Украине два захваченных корабля и вспомогательное судно.
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