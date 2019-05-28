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Стали известны детали убийства известного мецената на Прикарпатье
Известный меценат и адвокат Михаил Петрив и его жена из Калуша (Ивано-Франковская область), о гибели которых и пожаре в их доме сообщалось ранее, были застрелены.
Об этом сообщает издание «Дзеркало медиа». Тело 54-летнего адвоката обнаружили в кабинете, а его 56-летнюю жену нашли в мансарде. На телах супругов были обнаружены огнестрельные ранения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области нашли мертвым гражданина Молдовы, руки которого были связаны скотчем. 54-летний погибший — руководитель руководил инвестиционно-строительной компанией, головной офис которой располагается в Тирасполе (Молдова). По одним данным, его нашли рядом с припаркованным автомобилем Infiniti, по другой версии — в салоне автомобиля. На лице погибшего были множественные гематомы.
Фото с сайта https://dzerkalo.media.
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