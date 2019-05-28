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Супрун рассказала, как правильно подготовиться к беременности
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун составила для всех заинтересованных план подготовки к беременности. Попутно глава Минздрава объяснила, как можно обойтись без дорогих мультивитаминов, что нужно изменить в питании беременным и почему, вопреки популярным мифам, беременную женщину не нужно полностью ограждать от контакта с котами.
План обязательных действий во время беременности включает:
- Общий анализ крови и определение группы крови и резус-фактора родителей.
- Анализы на инфекционные болезни (сифилис, ВИЧ, гепатит С, герпес, гепатит В, токсоплазмоз, корь).
- Проверка прививочной карты и восполнение недостающих прививок: от кори, столбняка и дифтерии, от ветрянки (для не болевших), от гепатита В (если партнер — носитель вируса), от гриппа.
- Нормализация веса для профилактики синдрома поликистозных яичников и снижения необходимости в кесаревом сечении.
- Проверка состояния щитовидной железы. Проблемы с этим органом грозят осложнениями беременности, преэклампсией, преждевременными родами, пороками развития.
Также планирующим зачатие и беременность важно:
- Не назначать себе самостоятельно лекарства и биодобавки. Ряд БАДов на основе трав вредит фертильности и беременности.
- Не злоупотреблять витаминами. Витамин, который действительно нужен будущей матери — это фолиевая кислота (В9). Ее нужно начинать пить за три месяца до зачатия и принимать до 12 недели беременности. Что касается мультивитаминных комплексов, то без них можно обойтись, если сбалансировать рацион.
Что касается домашних животных, то вопреки мифам нет необходимости ограничивать контакты с котами. «Даже если у вас нет иммунитета к токсоплазм, и есть кот (один из звеньев жизненного цикла токсоплазмы), не стоит его отдавать в приют. Источником токсоплазмоза для человека является непрожаренное или соленое мясо, а не кошачьи фекалии», — предупреждает и.о. министра.
Некоторые советы могут показаться элементарными, но от их выполнения напрямую зависит качество репродуктивного материала. Обоим родителям стоит отказаться от курения, алкоголя и наркотиков, убедиться, что на работе нет контакта с токсичными соединениями.
Напомним, ранее на горячей линии «ФАКТОВ» главный врач столичного роддома № 5 Дмитрий Говсеев рассказал, какие анализы важно сдать при планировании беременности и через какой срок необходимо повторить исследования.
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