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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 1986
Скульптор: Juan Huerta
Высота: 28 cm
Лимитированная серия 2000 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Расскажу я вам сегодня, друзья мои, преинтереснейшую историю жизни необычного человека, родившегося в этот день, 28 мая 1738 года. Его фамилию многие из нас произносили неоднократно, даже вовсе не зная, какое отношение к нему самому имеет упоминаемая нами вещь. Точнее, конечно, не вещь, а машина, механизм. Речь сегодня пойдёт о профессоре анатомии, политическом деятеле и одним из десяти членов первого Учредительного собрания Конституционной Ассамблеи Франции Жозефе Игнасе Гильотене.
Вообще-то, так нелепо получилось, что гильотина — машина для обезглавливания людей — получила имя человека, категорически выступавшего против применения смертной казни. Просто в то время во французском законодательстве были прописаны столь жестокие методы казни (повешение, четвертование, сожжение на костре), что профессор Гильотен не мог с этим согласиться и предложил более гуманный, по его мнению, метод обезглавливания, который не будет причинять приговорённому к казни человеку жестоких мучений.
Кстати, саму машину для этой цели придумали другие люди. В создании нового, «гуманного», механизма приведения в исполнение приговоров суда участвовали доктор Антуан Луи, известный своими трудами по хирургии, а также немецкий механик и фортепьянный мастер Тобиас Шмидт, которым помогал практическими советами знаменитый парижский палач Шарль Анри Сансон. Первое применение нового метода успешно прошло испытание 17 апреля 1792 года. И с тех пор за механизмом прочно закрепилось имя профессора Гильотена.
Через какое-то время после его ухода в мир иной семья профессора обратилась к французскому правительству с просьбой изменить название гильотины. Но, получив отказ, вынуждена была прибегнуть к изменению собственной, известной отныне всему миру, фамилии.
Чтобы не заканчивать рассказ на столь печальной ноте, попробую поднять вам настроение приличным анекдотом. На площади в центре Парижа палач приготовил несчастного преступника к исполнению казни с применением гильотины. Переведя взгляд с солнечного неба на сверкающее лезвие, зависшее над его головой, приговорённый интересуется у палача:
- Мсье, не подскажете, какой сегодня день недели?
- Понедельник, сударь, — недоуменно отвечает палач.
- Ну, и неделька начинается, — печально произносит свои последние слова обреченный шутник…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...