28 мая 2019

Расскажу я вам сегодня, друзья мои, преинтереснейшую историю жизни необычного человека, родившегося в этот день, 28 мая 1738 года. Его фамилию многие из нас произносили неоднократно, даже вовсе не зная, какое отношение к нему самому имеет упоминаемая нами вещь. Точнее, конечно, не вещь, а машина, механизм. Речь сегодня пойдёт о профессоре анатомии, политическом деятеле и одним из десяти членов первого Учредительного собрания Конституционной Ассамблеи Франции Жозефе Игнасе Гильотене.

Вообще-то, так нелепо получилось, что гильотина — машина для обезглавливания людей — получила имя человека, категорически выступавшего против применения смертной казни. Просто в то время во французском законодательстве были прописаны столь жестокие методы казни (повешение, четвертование, сожжение на костре), что профессор Гильотен не мог с этим согласиться и предложил более гуманный, по его мнению, метод обезглавливания, который не будет причинять приговорённому к казни человеку жестоких мучений.

Кстати, саму машину для этой цели придумали другие люди. В создании нового, «гуманного», механизма приведения в исполнение приговоров суда участвовали доктор Антуан Луи, известный своими трудами по хирургии, а также немецкий механик и фортепьянный мастер Тобиас Шмидт, которым помогал практическими советами знаменитый парижский палач Шарль Анри Сансон. Первое применение нового метода успешно прошло испытание 17 апреля 1792 года. И с тех пор за механизмом прочно закрепилось имя профессора Гильотена.

Через какое-то время после его ухода в мир иной семья профессора обратилась к французскому правительству с просьбой изменить название гильотины. Но, получив отказ, вынуждена была прибегнуть к изменению собственной, известной отныне всему миру, фамилии.

Чтобы не заканчивать рассказ на столь печальной ноте, попробую поднять вам настроение приличным анекдотом. На площади в центре Парижа палач приготовил несчастного преступника к исполнению казни с применением гильотины. Переведя взгляд с солнечного неба на сверкающее лезвие, зависшее над его головой, приговорённый интересуется у палача:

- Мсье, не подскажете, какой сегодня день недели?

- Понедельник, сударь, — недоуменно отвечает палач.

- Ну, и неделька начинается, — печально произносит свои последние слова обреченный шутник…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Любите жизнь. И будьте любимы. Жизнью…