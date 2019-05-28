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"ПриватБанк" обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации
После того, как Окружной административный суд Киева принял ряд резонансных решений о незаконности национализации «ПриватБанка», администрация финансового учреждения подала апелляционные жалобы.
Так, «ПриватБанк» обжаловал решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по иску олигарха и экс-владельца банка Игоря Коломойского об отмене решения о выводе неплатежеспособного финучреждения с рынка с участием государства.
Ранее банк обжаловал решение суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц. «С учетом этого, указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий», — утверждают в «ПриватБанке».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр (США), в котором экс-владелецы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
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