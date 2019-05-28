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В Азовском море прошли учения катеров «Кременчуг» и «Лубны»: в сети появилось впечатляющее видео

13:02 28 мая 2019 80
катер
Инф. «ФАКТОВ»

На Азове прошли учения малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны». В начале мая на полигоне под Ровно прошли масштабные учения авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил ВСУ.

Как сообщили в министерстве обороны, а Азовском море экипажи катеров провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей.

Обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

«Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи», — говорится в сообщении.

Напомним, на днях на одном из военных полигонов Одесской области прошли очередные огневые испытания ракетного комплекса «Нептун», предназначенного для уничтожения морских и наземных целей. После окончания всех испытаний и принятия на вооружение, «Нептун» должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечивающих защиту побережья Черного и Азовского морей.

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