"До встречи": узник Кремля Клых написал новое письмо из российской колонии

Украина

Украинский политзаключенный Станислав Клых, состояние которого правозащитники оценивают как самое тяжелое, написал письмо первому вице-спикеру Верховной Рады Украины Ирине Геращенко.

«Получила письма от политзаключенных Кремля Станислава Клых, которого удерживают в Челябинской области и Рустема Ваитова — он содержится в Екатиренбурге. Главное в этих письмах — предложение по-украински: „До встречи!“. Пленники следят за новостями из Украины, благодарят всех за письма и поддержку заключенных и их семей, очень надеются на освобождение», — пишет Ирина Геращенко на своей страничке в социальных сетях.

Посетовав на то, что Кремль блокирует любые предложения по обмену наших политузников, она сообщает, что от России требовали немедленного освобождения пленников с тяжелыми медицинскими проблемами — Станислава Клыха и Павла Гриба.

«К сожалению, Кремль занял деструктивную позицию и заблокировал любые попытки решения гуманитарных вопросов. Кстати, в своем письме Станислав Клих рассказывает, что благодаря украинскому консульству, с 17 года у него есть телевизор и что новости на российских телеканалах четко сигнализировали о неготовности Путина идти ни на какие уступки Порошенко. Жаль, что для РФ судьбы людей — украинцев и их граждан — никогда ничего не стоили», — добавила Ирина Геращенко и призвала сограждан писать политузникам, для которых новости из Украины очень важны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский политузник Владимир Балух, который отбывает наказание в российском Торжке, в письме на волю рассказал о невыносимом холоде и недоедании и о том, что его постоянно держат в ШИЗО

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