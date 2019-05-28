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- 14:55 История с пьяным дебошем в самолете Барселона-Киев получила продолжение
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История с пьяным дебошем в самолете Барселона-Киев получила продолжение
Украинку, которая после употребления виски неадекватно вела себя в самолете Барселона — Киев, внесли в черный список авиакомпании. Ей грозит серьезный штраф, а возможно, даже и тюрьма. Также она может получить полный запрет на полеты. Об этом сообщает ТСН.
Напомним, украинка устроила пьяный дебош на авиарейсе Барселона — Киев 17 мая. Пассажирка ногами пыталась избить персонал самолета и других пассажиров. При этом она нецензурно выражалась и скандалила. По словам очевидцев, пассажирке не понравилось, что на борту находились иностранцы. Скандалистку успокаивали более получаса, а пассажиров, сидящих рядом, пересадили подальше. По прилету, девушку ждал наряд полиции, прямо у трапа.
Ранее подобный скандал произошел на рейсе, следовавшем в турецкую Анталью. До места назначения самолет не долетел из-за буйного пассажира, совершив внеплановую посадку. Стюардессе понадобилась помощь медиков. А из-за пьяной выходки российского хоккеиста на борту самолет Сочи — Москва пришлось посадить в Воронеже.
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