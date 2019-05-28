В Каннах Фонд Янковского и Госкино Украины организовали ланч Meet Ukrainian Producers!

Культура

Четвертый год подряд на Каннском кинофестивале, который ежегодно проходит на Лазурном побережье Франции, Фонд Игоря Янковского и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины организовывают и успешно проводят бизнес-ланчи для украинских и зарубежных кинопродюсеров Meet Ukrainian Producers! («Встречайте украинских продюсеров!»).

Презентация новых украинских кинопроектов, вызвавшая повышенный интерес у более чем ста профессионалов международной киноиндустрии, проходила непринужденно в панорамном ресторане 360 отеля Radisson Blue Cannes.

На фото в заголовке: глава Госкино Филипп Ильенко, министр культуры Евгений Нищук и меценат Игорь Янковский.

*Гости бизнес-ланча Meet Ukrainian Producers в Каннах

Открыл бизнес-ланч его инициатор, основатель благотворительного Фонда Игорь Янковский. «Первыми успехами отечественного кинематографа мы гордились 2—3 года назад, когда вновь стали снимать кино. То, что мы наблюдаем сейчас — это уже нормальное производство кинематографических шедевров, как и должно быть в такой талантливой стране, как Украина. Сейчас уже все поставлено на рельсы, по которым мы уверенно движемся к успеху. Наконец у нас появились кинематографисты, которых узнают не только внутри страны, но и за рубежом. Украинское кино родилось заново после долгих лет застоя. И вот здесь я абсолютно счастлив», — подчеркнул Игорь Янковский.





*Продюсеры Андрей Суярко и Владимир Филиппов представляют фильм «Східняк»

Министр культуры Евгений Нищук от имени правительства Украины поздравил гостей Meet Ukrainian Producers! и отметил важность таких встреч в контексте развития украинского кинобизнеса. «Это хорошая возможность познакомить международную профессиональную кинообщественность с современным лицом украинской киноиндустрии, поделиться своими достижениями и наладить деловые контакты между украинской и европейской киноиндустрией», — отметил Евгений Нищук.

*Сашко Чубко —- ассистент продюсера, компания Pronto Film, представляет фильм

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил: «С каждым годом мы наблюдаем, как украинские события в Каннах вызывают все большую заинтересованность со стороны иностранных кинопрофессионалов. Особенно это прослеживается в рамках проведения бизнес-ланча, ведь в этом году количество желающих принять в нем участие увеличилось практически вдвое. Мы видим практические результаты этих встреч, и я благодарен Фонду Игоря Янковского за то, что он делает для поддержки украинских кинематографистов».

Полнометражный дебют молодого украинского режиссера Наримана Алиева EVGE («Домой») был отобран для участия в конкурсе во второй по значимости программе Канн Un Certain Regard (Особый взгляд), а лента Декеля Беренсона «Анна» (созданная в копродукции Украины, Израиля и Великобритании) была отобрана в конкурс короткометражных фильмов. Обе эти художественные работы созданы при поддержке Госкино Украины.

Во время ланча вниманию иностранных продюсеров предложили семь украинских фильмов, находящихся на разных стадиях производства:

● исторический фильм «Червоный. Без линии фронта», режиссер Заза Буадзе;

● трагикомедия «Мои мысли тихие», режиссер Антонио Лукич;

● шпионский триллер «Наследство лжи», режиссер Андриан Бол;

● историческая драма «Довбуш», режиссер Олесь Санин;

● военная драма «Схидняк», режиссер Андрей Иванюк;

● исторический фильм «Черный ворон», режиссер Тарас Ткаченко;

● приключенческий фильм «Рагнабор», режиссер Владимир Харченко-Куликовский.

После окончания официальной части гости перешли к угощению и неформальному общению с коллегами из-за рубежа за бокалом шампанского.

Напомним, что с 14 по 23 мая на кинорынке Каннского кинофестиваля Marché du Film работал Украинский национальный павильон.

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