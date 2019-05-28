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В аэропорту Кривого Рога задержали рейс на Анталью из-за птицы в двигателе самолета
В аэропорту Кривого Рога возникла чрезвычайная ситуация — вылет рейса в Анталию задержали до полуночи. Как сообщил журналистам директор аэропорта Игорь Лашин, при посадке судна, следовавшего из Анталии в Кривой Рог, в турбину попала птица и теперь специалисты должны провести полную диагностику самолета. Напомним, ранее в аэропорту Львова аварийно сел неисправный турецкий «Боинг».
Он также отметил, что бригада дефектоскопистов должна прибыть в Кривой Рог из Киева ориентировочно в 19:00.
«Таким образом, рейс в Анталию ориентировочно отправится в 12 часов ночи. Пассажирам сообщили о задержке рейса. На время всех процедур их разместили в гостиницах города», — сказал Лашин в комментарии Первому городскому.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о пьяном дебоше, который устроила на борту самолета Барселона-Киев гражданка Украины. В настоящее время женщину внесли в черный список авиакомпании, в связи с чем она может получить полный запрет на полеты.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..