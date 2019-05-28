Садовый призвал Зеленского вернуть Саакашвили украинское гражданство

Общество

Мэр Львова и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовой призвал президента Владимира Зеленского восстановить украинское гражданство Михаилу Саакашвили, которое аннулировал бывший глава государства Петр Порошенко.

По его словам, неординарная фигура бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывает различные эмоции у украинцев.

«Для меня он — товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти», — написал Садовой в Facebook.

Политик считает, что лишение Саакашвили украинского гражданства — это унижение для институтов власти.

«Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства», — добавил он.

Садовый призвал Зеленского отменить указ Порошенко и восстановить Саакашвили в правах.

Напомним, что в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии «Рух новых сил», после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с «соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство».

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили неоднократно заявлял о готовности вернуться в Украину. Он увидел в инаугурационной речи Зеленского возможность для себя.

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