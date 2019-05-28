Происшествия

Одесская колония, в которой бунтовали заключенные, будет ликвидирована (видео)

Одесскую колонию, где накануне произошел бунт заключенных, расформируют. Такое решение приняло на совещании в Киеве руководство Министерства юстиции Украины, сообщает ТСН.

Уточняется, что в больницах лежат трое госпитализированных работников колонии, а в целом за помощью к медикам обратились 14 охранников заведения — всех, кроме наиболее пострадавших, отпустили домой. Двум самым тяжелым придется провести на больничной койке как минимум 10 дней.

«Госпитализировали пациента с переломом основания черепа и ушибом мозга, а второй пациент с скальпированной раной и закрытой черепно-мозговой травмой. Остальные пациенты амбулаторные», — рассказал главный врач Одесской городской клинической больницы № 11 Николай Турчин.

Сами заключенные тоже заявляли о пострадавших, но официально это не подтверждено.

Напомним, что конфликт в исправительном учреждении произошел накануне, осужденные подожгли помещение дежурной части и автомобиль, а затем забаррикадировались в колонии. Свой бунт мотивировали плохими условиями содержания и избиением. Подавлять неповиновение прибыли спецназовцы. Сейчас в колонии ситуация под контролем, но сами заключенные продолжают жаловаться на грязь, холод, недоедание и побои. Поэтому, несмотря на заверения руководства заведения, конфликт не исчерпан.

В областной прокуратуре говорят, что многочисленные обращения от заключенных 51-й колонии получили еще в конце прошлой недели — те жаловались на притеснения, взятки и маленькие зарплаты. Сейчас это проверяют следователи.

«Есть ряд уголовных производств. Это присвоение, растрата имущества, это получение неправомерной выгоды, это ненадлежащая выплата заработной платы, превышение служебных полномочий и служебная халатность», — рассказали в прокуратуре Одесской области.

Бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький убежден, что в конфликте виноваты чиновники колонии.

«В последнее время администрация колонии не шла навстречу осужденным, не решала их проблемы, поэтому это недовольство накапливалось и примерно пять дней назад произошел открытый конфликт», — пояснил он.

По информации Старенького, ситуацию «пытались решить его какими-то внутренними методами» и «приглашали даже криминальных авторитетов со свободы», но возмущения заключенных это не уменьшило, поэтому дошло до открытого противостояния.

Именно поэтому руководство Министерства юстиции на совещании решило расформировать колонию и в течение полугода распределить осужденных по другим заведениям. О подозрении пока никому не сообщали, от выполнения служебных обязанностей не отстраняли. Пятерых заключенных, которых администрация заведения считает инициаторами бунта, уже вывезли из колонии. Дальнейшее наказание они будут отбывать каждый в разных заведениях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаев, начали досудебное расследование по факту служебной халатности работников государственного учреждения «Южная исправительная колония № 51» в городе Одессе.

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