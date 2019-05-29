Украина

Пожалейте птичек: Супрун призвала украинцев не запускать в воздух шары на свадьбах и выпускных

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун решила открыть глаза украинцам на то, какие вредные последствия имеют воздушные шарики и их остатки для окружающей среды и животных и почему следует отказаться от традиции отпускать их в воздух. Своими знаниями она традиционно поделилась на странице в социальной сети.

«Отпускать воздушные шарики в воздух стало доброй традицией во время различных празднеств — школьных выпускных, концертов или свадеб. Но мало кто задумывается, что происходит с шариками дальше. Конечно, они не просто растворяются в воздухе», — пишет Супрун.

Воздушные шарики, по ее словам, могут преодолеть большие расстояния, загрязняя самые отдаленные уголки нашей страны. После отпускания в небо, они потом падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от 4 лет, капроновых лент — более 100 лет.

Не зря натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы из-за внешних физических характеристик материала. Уже достаточно хорошо известно, насколько пластик вреден для окружающей среды, животных и здоровья человека.

К тому же яркая окраска шариков и лент очень привлекает животных и птиц. А многие животные не способны отличить еду от мусора, поэтому они могут случайно проглотить остатки шариков, которые могут нанести им вред. Когда животное поглощает остатки шарика, она может блокировать ее желудочно-кишечный тракт. Вследствие чего животные больше не могут есть и погибают от голода.

Остатки воздушных шариков, попавших в воду, очень похожие на медуз или других небольших морских созданий. За это их потребляют в пищу большие морские животные.

Птицы часто запутываются в лентах и не могут больше летать. Кроме этого, они потребляют остатки воздушных шариков в пищу. В одном из исследований было обнаружено, что воздушные шарики и их части является ведущей причиной гибели морских птиц.

Супрун добавила, что активисты запустили флеш-моб #ековипускной с призывом к выпускникам отказаться от запуска воздушных шариков. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды — посадить деревья или цветы или совместно найти другие альтернативы воздушным шарикам.

«Не стоит сознательно загрязнять природу и вредить животным и птицам, если существуют более дружественные к окружающей среде способы отпраздновать важные события», — уверена и.о. главы Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун недовольна не исполняющим обязанности президента комиком Владимиром Зеленским, который вместо того, чтобы заниматься решением критически важных для страны вопросов, расхаживает по развлекательным ток-шоу.

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