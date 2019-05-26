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«Совершенно не интересуется»: Супрун раскритиковала увлекшегося ток-шоу Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун недовольна не исполняющим обязанности президента комиком Владимиром Зеленским, который вместо того, чтобы заниматься решением критически важных для страны вопросов, расхаживает по развлекательным ток-шоу. Об этом она заявила на презентации проекта целевых экологических инвестиций, пишет «Укринформ».
«Мы здесь, мы на месте, мы дальше работаем. Хотя меняются президенты или народные депутаты в Верховной Раде, пациенты приходят ежедневно», — заявила Супрун.
Она добавила, что команда МОЗ готова сотрудничать и представить те изменения, которые уже сделаны и которые запланированы.
«Если будет приглашение. Его еще не было. Не заинтересовались тем, что мы делаем», — подчеркнула и.о. министра здравоохранения.
Супрун выразила надежду, что Зеленский будет поддерживать положительные изменения в здравоохранении и помогать, чтобы они состоялись быстрее и качественнее.
Оказалось, что Владимир Зеленский за все время предвыборной кампании только лишь один раз затронул тему медреформы — во время дебатов с Петром Порошенко на дебатах. Тогда он говорил не совсем правду, рассказывая, как в стране все плохо, включая медицину.
Но на деле ни в команде президента, ни он сам ни разу не проявили интерес к столь важному для страны предмету.
Как известно, с момента вступления на должность глава государства, вопреки обещаниям, расставил на ключевые посты своих друзей и людей Коломойского, не совсем законно распустил Верховную Раду, выступил со странным заявлением на iForum и тратил время на посещение «Лиги смеха» и другие вещи, не являющиеся обязательными для главы государства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский в День Киева признался в любви к столице своей страны. Зеленский также признался, что лично для него делает Киев Киевом — это запах цветущих лип и шаурмы у метро. В сети разгорелись жаркие обсуждения этого заявления президента. Пользователи не согласны с тем, что шаурма стала символом Киева. Тем более, что в 2003 году, когда Зеленский переехал в Киев, возле столичных станций метро не было шаурмы, тогда в тренде были хот-доги.
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