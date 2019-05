Сериал "Чернобыль" от HBO: смотреть трейлер 4 серии онлайн (видео)

Мир

Канал НВО опубликовал на YouTube-канале трейлер четвертой серии мини-сериала «Чернобыль», которая получила название «Счастье всего человечества» (The Happiness of All Mankind).Третий эпизод под названием «Откройся, Земля» (Open Wide, O Earth) зрители увидели вечером, 20 мая.

В новой, четвертой, серии Валерий Легасов и советский вице-премьер Борис Щербина будут рассматривать возможность использования месячных роверов для удаления радиоактивного мусора.

Кроме того, в этом эпизоде Ульяна столкнется с препятствием правительства, пытаясь определить причину взрыва.

Нашумевший проект HBO о Чернобыле состоит из пяти серий. Режиссером сериала выступил шведский кинорежиссер, музыкант, клипмейкер Юхан Ренко, наиболее известный благодаря таким работам, как «Викинги», «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».

Первая серия мини-сериала получила название «1:23:45» (время взрыва на четвертом энергоблоке), вторая серия — «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие».

3 июня будет представлена последняя серия «Чернобыля» под названием «Вечная память» (Vichnaya Pamyat).

Сериал пользуется большей популярностью среди зрителей, чем «Игра престолов». По данным агрегатора отзывов Rotten Tomatoes, первый сезон «Чернобыля» понравился 97% зрителей, тогда как «Игра престолов» — только 89%.

Как писали «ФАКТЫ», фанаты потребовали переснять последний сезон «Игры престолов», в котором заметили несколько «телеляпов».

