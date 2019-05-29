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Цена измены: колумбийка заставила мужа прокатиться голым на крыше ее машины (видео)

9:16 29 мая 2019 271
Голый Хайро на крыше машины
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница колумбийского города Барранкилья застала своего мужа Хайро Варгаса в мотеле с другой женщиной. Хайро умолял разъяренную супруги простить ему измену. Она согласилась на это только при одном условии — чтобы он полностью голым прокатился по центральным улицам на крыше ее автомобиля. Варгас пошел на это унижение, чтобы спасти свой брак.

Необычное зрелище привлекло внимание прохожих и водителей, которые веселились и снимали его на видео. Хайро при этом пытался спрятать лицо в полотенце. Как пишет издание The Sun, движение транспорта на оживленной улице застопорилось.

В конце концов в дело вмешалась полиция, арестовав мужчину за нарушение общественного порядка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Лондоне появился нудистский паб.

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