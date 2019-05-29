- 10:04 Сериал "Чернобыль" от HBO: смотреть трейлер 5 серии онлайн
- 10:02 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 10:02 На шахте во Львовской области произошел обвал: есть жертвы
- 9:57 Умнее взрослых: Максим Галкин умилил сеть видео Пугачевой с дочкой
- 9:52 Зима в конце мая: Калуш накрыл сильный дождь с градом
- 9:44 Шимкив объяснил ситуацию с "пропажей" техники из ситуативной комнаты в АП
- 9:42 «Александрия» — «Динамо»: где смотреть матчи 32-го тура чемпионата Украины
- 9:18 Ступня прямо изгибается: туфли Путина на огромном каблуке взбудоражили сеть
- 9:16 Цена измены: колумбийка заставила мужа прокатиться голым на крыше ее машины
- 9:13 Очень грустно: в сети показали фото с места проведения фестиваля KaZantip в Крыму
Цена измены: колумбийка заставила мужа прокатиться голым на крыше ее машины (видео)
Жительница колумбийского города Барранкилья застала своего мужа Хайро Варгаса в мотеле с другой женщиной. Хайро умолял разъяренную супруги простить ему измену. Она согласилась на это только при одном условии — чтобы он полностью голым прокатился по центральным улицам на крыше ее автомобиля. Варгас пошел на это унижение, чтобы спасти свой брак.
Необычное зрелище привлекло внимание прохожих и водителей, которые веселились и снимали его на видео. Хайро при этом пытался спрятать лицо в полотенце. Как пишет издание The Sun, движение транспорта на оживленной улице застопорилось.
В конце концов в дело вмешалась полиция, арестовав мужчину за нарушение общественного порядка.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Лондоне появился нудистский паб.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...