Пиво голышом: в Лондоне появился нудистский паб

Мир

Известный паб в престижном районе британской столицы Сохо — The Coach & Horses («Тренер и лошади») стал нудистским. Он получил лицензию на то, чтобы обслуживать посетителей голыми. Об этом пишет CNN.

Известно, что с 2006 года он работает как веганский и вегетарианский паб, а идея превратить его в место тусовок нудистов родилась у хозяина и его дочери Холи еще в 2011 году.

Тогда они выпустили календарь, для которого работники заведения общепита снялись голыми, как протест против арендодателя, который не хотел продлевать аренду помещения. Поскольку, по словам владельца пивной точки Аластера Чоата, «существует великая британская традиция раздеваться во времена нужды, отчаяния и попыток защитить что-то ценное».

Календарь оказался крайне популярным — и со всего света хозяину паба посыпались предложения превратить паб в место для отдыха любителей пить пиво в чем мать родила.

Теперь паб — первое общественное место в Лондоне, где одновременно могут находиться обнаженные мужчины и женщины. В городе есть еще несколько точек для любителей ню, но там предусмотрены однополые сессии.

Напомним, что в прошлом году в США бодиарт-художница Джен Сейдел «закрасила» официантке интимные места нарисованными шортами и топом. Таким образом она решила проверить реакцию людей. Посетители бара не сразу заметили подвох. А когда разглядели, стали дружно глазеть на необычную официантку и фотографировать. Подобные трюки Джен Сейдел проделывала неоднократно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве открылось первое в Украине арт-кафе с сексуально-образовательной направленностью. Его особенностями является меню с сексуальными названиями блюд, всегда играет романтическая музыка, а на стенах висят картины. Приглушенный свет и свечи создают уютную и интимную атмосферу. Кроме того, каждый вторник с 11:00 топлес официантка подает гостям кофе и другие напитки.

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