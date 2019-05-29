Происшествия

"Антикоррупционеры" погорели на взятке в 100 тысяч долларов

Группа «активистов», прикрываясь деятельностью организации «Стоп коррупции», требовали у высокопоставленного чиновника из Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тысяч долларов за прекращение организованных ими же акций протеста. Ранее правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни и коммерческой структуры, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров.

Как сообщают в Генпрокуратуре, деньги вымогали у и.о. госссекретаря министерства. Ранее псевдоактивисты устроили ряд протестных акций, на которых требовали уволить чиновника с должности, также они не единожды обращались в правоохранительные органы и сообщали о якобы совершенных им служебных преступлениях.

«Двое организаторов преступления задержаны. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе при получении взятки в 10 тысяч долларов был задержан сотрудник прокуратуры. По данным СБУ, прокурор вымогал деньги за изменение меры пресечения фигуранту дела «черных риелторов», причастных к завладению недвижимостью.

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