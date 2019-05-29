"Пропажа" техники из ситуационной комнаты в АП: делом занялось ГБР

Украина

Государственное бюро расследований отреагировало на заявление секретаря СНБО Александра Данилюка об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в Администрации президента. Как сообщили в пресс-службе бюро, принято решение о начале досудебного расследования, которое будут вести следователи столичного территориального управления Бюро.

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну», — заявили силовики.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 («Потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшая тяжкие последствия») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователи проводят первоочередные следственные действия, направленные на изучение обстоятельств совершения возможного уголовного преступления.

Напомним, 28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк обнародовал видео из ситуационной комнаты в Администрации президента, заявив об исчезновении серверов, содержащих секретную информацию. В ответ его спикер бывшего президента Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что «пропавшая» техника была взята Порошенко в аренду, а после завершения его полномочий возвращена арендодателю.

Кроме того, бывший замглавы АП Дмитрий Шимкив рассказал, что архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов с «тайной информацией», кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter