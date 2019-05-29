Украина

Шимкив объяснил ситуацию с "пропажей" техники из ситуативной комнаты в АП

После нашумевшего заявления назначенного на пост секретаря СНБО Александра Данилюка о «пропаже» оборудования из ситуативного центра (ситриума) Администрации президента, которое уже объяснили и экс-секретарь Собеза Александр Турчинов, и бывший пресс-секретарем пятого президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, более подробную информацию обнародовал и экс-замглавы АП Дмитрий Шимкив.

Напомним, что в администрации Порошенко Дмитрий Шимкив, ранее работавший директором компании «Майкрософт Украина», занимался реформированием АП, реорганизацией, инновациями и внедрением электронного управления.

По его словам, архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов с «тайной информацией», кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. «Главная роль видеосервера — это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов», — пишет Дмитрий Шимкив на своей страничке в социальных сетях.

Он также сообщил, что Петр Порошенко за свой счет обеспечивал существование инструмента — инструмента работы президента. «Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе», — написал он и добавил, что для возобновления работы комнаты необходимы лишь экраны и видеосервер.

«Но самое главное в работе ситуационной комнаты не железо, а люди. С опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отображения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны», — резюмировал Дмитрий Шимкив.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Данилюк заявил, что команда Зеленского не рассматривает возможность объявления дефолта Украины.

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