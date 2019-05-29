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- 13:50 Скандал в Житомире: педагога заподозрили в избиении детей
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Скандал в Житомире: педагога заподозрили в избиении детей
В Житомире разгорается конфликт между родителями школьницы и педагогом — руководителем танцевального коллектива, которую обвиняют в «распускании рук» на занятиях. Ранее во Львовской области госпитализировали пятиклассника с сильными ушибами после избиения учителем математики.
Как сообщает «Житомир.Инфо», об этом журналистам рассказал житель Житомира Иван, чья дочка занимается танцами. Житомирянин рассказал, что инцидент произошел 24 мая во время репетиции концерта: «Я забирал ребенка после занятия: дочь, которая всегда с радостью ходила на танцы, на этот раз была в слезах. Когда я спросил, что случилось, она рассказала о пощечине, которую получила от Татьяны Николаевны. Удар по щеке педагог прокомментировала еще и оскорблением: «Дурбелик, танцуй лучше!».
Похожий инцидент случился и с другой учащейся — 7-летней девочкой. Ее отец Роман рассказал, что, со слов ребенка, «преподавательница брала за локти и била по лицу ее же руками». После инцидента девочка отказывается ходить на занятия.
Сама педагог заявляет, что заявления родителей — это клевета. «Мне жаль, что родители так поступают вместо того, чтобы быть благодарными, что их детей учат прекрасному. Да, это не рисование, играет музыка, и надо быстро вернуться, возможно, где-то, когда помогала вернуться в ритм, задела ребенка, коснулась лица», — заявила Татьяна Л. и пригрозила обращением в суд.
Тем временем родители написали заявление в департамент образования Житомирского горсовета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Вышгороде Киевской области разгорелся скандал в частном детском садике — в сеть выложили видео с камер наблюдения, на котором видно, как в раздевалке женщина хватает за шиворот, трясет и с силой толкает маленькую девочку. Ребенок плачет, но женщина продолжает ее толкать.
Фото с сайта https://www.zhitomir.info
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.