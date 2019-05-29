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Украина

Саакашвили прилетел в Украину

17:43 29 мая 2019 199
Михеил Саакашвили
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Михеил Саакашвили вернулся в Украину после более чем года жизни в Европе. В среду вечером политик прилетел в аэропорт «Борисполь» рейсом из Варшавы. Его пришли встречать соратники и друзья. Среди встречающих ближайший соратник «Михо», экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

Судя по табло, рейс из Варшавы приземлился в 17:40.

Как известно, Саакашвили депортировали из Украины в феврале прошлого года. Тогда же политика лишили украинского гражданства. Президент Владимир Зеленский накануне вернул Саакашвили украинское гражданство. Это событие вызвало бурную реакцию среди украинских пользователей соцсетей.

Принимать участие в парламентских выборах Саакашвили не может, поскольку последние 5 лет не проживал в Украине. В то же время, это не мешает ему заниматься партийной деятельностью.

Все подробности прибытия Саакашвили в Украину ищите здесь.

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