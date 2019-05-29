Культура

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 30 мая — 5 июня

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

30 мая — балет «Лебединое озеро»,

31 мая — балет «Севильский цирюльник»,

1 июня — балет «За двумя зайцами»,

2 июня — опера «Турандот»,

4 июня — балет «Ромео и Джульетта»,

5 июня — опера «Наталка Полтавка».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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30 мая в 19:00 в Кирилловской церкви состоится концерт инструментальной и хоровой музыки украинского барокко «На перехресті епох». В программе произведения Дилецкого, Березовского, Веделя, Бортнянского.

Адрес: ул. Елены Телиги, 12.

Цена: 200 грн.

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1 и 2 июня на майдане Незалежности пройдет семейный фестиваль «Всі разом — за сім’ю». Участников ждут игры для детей, романтические станции, спортивные площадки, фотозоны, фудкорты, викторины, а также концерт известных украинских исполнителей и розыгрыш призов. Хедлайнеры вечернего шоу — Сергей Бабкин, DETKI, One Light Inside.

Вход свободный.

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1 и 2 июня на Контрактовой площади состоится фестиваль «Made in Ukraine. Зустрічаємо літо». В программе: ярмарка, развлечения для детей, муниципальные оркестры, танцы, диджеи, концерт.

Вход свободный.

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С 1 по 9 июня пройдет международный фестиваль современного танца Zelyonka SPACE UP. В программе: перфомансы, спектакли, творческие лаборатории и мастер-классы при участии ведущих хореографов и танцовщиков из США, Австралии, Нидерландов, Швейцарии, Норвегии и Польши.

Адрес: Театральна платформа, Сцена 6 (Довженко-Центр), арт-резиденция Carbon (13-й павильон ВДНХ), «Мистецький арсенал», арт-клуб Closer.

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С 30 мая по 12 июня в галерее «Триптих» открыта выставка уникальных фотографий из личного архива известного швейцарского художника-сюрреалиста, лауреата премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты Ганса Рудольфа Гигера Camera Obscura.

Адрес: Андреевский спуск, 34.

Вход свободный.

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С 1 по 16 июня Национальный музей «Киевская картинная галерея» приглашает на выставку работ американского художника «Екзотичний світ Ханта Слонема».

Адрес: ул. Терещенковская, 9.

Цена: от 5 грн.

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Бесплатно можно посетить:

30 мая — Национальный музей Тараса Шевченко (бульвар Тараса Шевченко, 12); мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (ул. Вышгородская, 5); историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9). 31 мая — Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость» (ул. Госпитальная, 24а); Национальный центр культуры «Музей Ивана Гончара» (ул. Лаврская, 19).

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