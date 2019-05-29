НБУ резко повысил курс доллара

Украина

Валютный рынок резким скачком доллара отреагировал на заявления бизнесмена Игоря Коломойского о дефолте, который должна объявить украинская власть, чтобы не возвращать кредиты МВФ.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,68 грн/доллар, что на 28 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 мая установлен на таком уровне: 2668,3376 гривен за 100 долларов (+27,7209 гривен).

При этом курс доллара на 29 мая составляет 2640,6167 гривен за 100 долларов.

На открытии межбанковского валютного рынка 29 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже курс вырос на 17 копеек до 26,69 грн/доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,77 гривен за евро.

В банках доллар в покупке подорожал на 14 копеек, в продаже — на 20 копеек. Евро подорожал на 15 копеек и в покупке, и в продаже.

Данные на 12:20

Доллар на наличном валютном рынке подорожал в покупке на 18 копеек, в продаже на 18 копеек. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 20 копеек в продаже.

Напомним, на днях президент Владимир Зеленский провел первую рабочую встречу с главой Нацбанка Яковом Смолием. Руководитель НБУ оценил ее как содержательную.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ходе встречи Владимира Зеленского с миссией Международного валютного фонда в Украине стало понятно, что президент настроен на дальнейшее сотрудничество с зарубежными кредиторами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter