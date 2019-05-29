- 2:54 Вдова и сын Децла попали в сети сатанистской секты, — эксперт по религиозным культурам
- 2:39 Зеленский встретился с миссией МВФ: когда ждать транша
- 1:55 Не распускай руки: лошадь укусила за грудь актрису Джессику Честейн
- 1:11 Боевики напали на саперов ВСУ на Донбассе, один военный пропал без вести
- 0:50 Меган Маркл ждут на дне рождения королевы Елизаветы II
- 0:27 Пожалейте птичек: Супрун призвала украинцев не запускать в воздух шары на свадьбах и выпускных
- 23:53 ДТП со школьниками под Днепром: микроавтобус въехал в фуру, есть пострадавшие
- 23:24 Одесская колония, в которой бунтовали заключенные, будет ликвидирована
- 22:58 Непокорного экс-охранника Яроша на полгода запроторили в "одиночку" в российской колонии
- 22:47 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
Зеленский встретился с миссией МВФ: когда ждать транша
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве. Об этом сообщили в администрации главы государства.
Отмечается, что к встрече присоединились председатель Национального банка Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.
«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим затягивание с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от фонда», — подчеркнул Зеленский.
Зеленский добавил, что его команда подготовила новый законопроект о незаконном обогащении.
«На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут», — отметил он.
В свою очередь, Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.
«До конца текущего года наша страна должна уплатить более 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 миллиарда долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ — это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики», — подчеркнул он.
Со своей стороны представители Международного валютного фонда подтвердили готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ. Руководитель миссии МВФ отметил важность продолжения работы антикоррупционных институций — НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.
«Мы не видим преград для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку», — подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине 21 мая. Ее цель — дать оценку реформам, которые украинское правительство ранее обязалось провести в рамках программы сотрудничества. Представители МВФ планируют пробыть в Украине две недели. За это время они должны провести ряд встреч с украинскими чиновниками и дать оценку выполнения Украиной обязательств согласно программе финансирования stand-by. По результатам своей работы сотрудники миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!