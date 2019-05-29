Зеленский встретился с миссией МВФ: когда ждать транша

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которая находится в Киеве. Об этом сообщили в администрации главы государства.

Отмечается, что к встрече присоединились председатель Национального банка Яков Смолий и министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который придерживается своих обязательств. К сожалению, сейчас мы видим затягивание с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от фонда», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский добавил, что его команда подготовила новый законопроект о незаконном обогащении.

«На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут», — отметил он.

В свою очередь, Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

«До конца текущего года наша страна должна уплатить более 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов сейчас 19,3 миллиарда долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ — это также доступ к другому финансированию, залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики», — подчеркнул он.

Со своей стороны представители Международного валютного фонда подтвердили готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство. До этого будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ. Руководитель миссии МВФ отметил важность продолжения работы антикоррупционных институций — НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

«Мы не видим преград для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку», — подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Украине 21 мая. Ее цель — дать оценку реформам, которые украинское правительство ранее обязалось провести в рамках программы сотрудничества. Представители МВФ планируют пробыть в Украине две недели. За это время они должны провести ряд встреч с украинскими чиновниками и дать оценку выполнения Украиной обязательств согласно программе финансирования stand-by. По результатам своей работы сотрудники миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов.

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