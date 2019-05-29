Украина

В воюющей Украине вынужденно прекратили производство БТРов: что произошло

Госпредприятие «Житомирский бронетанковый завод» приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

Как говорится в сообщении «Укроборонпрома» в Facebook, это вынужденное решение біло принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Минобороны допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

«Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов», — говорится в заявлении концерна.

Так, в результате позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлена специально созданная производственная линия на житомирском заводе.

«Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также — в частных компаниях.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Харьковский завод имени Малышева отремонтировал для армии очередную партию танков «Булат». Боевые машины прошли приемо-сдаточные испытания и переданы Вооруженным Силам Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter