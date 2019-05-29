Украина

На Львовщине Зеленский встретился с родными погибших горняков и пообещал им квартиры

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» во Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два шахтера — Михаил Турко и Михаил Павлик.

Он пообещал решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков, сообщает пресс-служба президента.

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», — заявил президент.

Также Зеленский встретился с рабочими шахты «Лесная» ГП «Львовуголь». Шахтеры рассказали ему о задержках с выплатой заработной платы.

Президент пообещал созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будут рассмотрены проблемы в угольной отрасли.

«Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО», — сказал глава государства.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая. Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

«Уже принято решение выделить по 100 тысяч гривен», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», 29 мая в 6 часов утра произошел обвал породы на шахте «Лесная» № 6, расположенной в селе Слипец Сокальского района Львовской области. В ходе инцидента погибли двое горняков.

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