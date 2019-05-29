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У Кличко призвали киевских школьников отказаться от воздушных шаров на выпускных
Власти столицы призвали киевлян присоединиться к флешмобу #эковыпускной и отказаться от воздушных шаров на выпускных в школах и учебных заведениях столицы. С такой инициативой выступило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
«Школьникам стоит знать, что воздушные шарики распадаются до 4 лет. Ленты, которыми перевязывают шарики — около 100 лет. Поэтому активно предлагаю всем присоединиться к акции. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды, например, высадить цветы, найти альтернативу шарам!» — заявил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный.
Экологический флешмоб призвал также поддержать министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.
В то же время, в КГГА рассказали, как воздушные шары вредят экологии. Так, они могут преодолеть большие расстояния, загрязняя самые отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпускания в небо, они потом падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Натуральные латексные шарики классифицируются как пластиковые отходы через внешние физические характеристики материала. Яркая расцветка шаров и лент очень привлекает животных и птиц.
Как писали «ФАКТЫ», ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун также решила открыть глаза украинцам на то, какие вредные последствия имеют воздушные шарики и их остатки для окружающей среды и животных и почему следует отказаться от традиции отпускать их в воздух.
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