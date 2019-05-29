Политика

На Зеленского подали в суд из-за выступления на русском языке

Известный правозащитник Сергей Мельничук обратился в Верховный суд Украины, в котором просит признать как противоправное выступление президента Владимира Зеленского 23 мая на негосударственном языке на форуме интернет-деятелей іForum-2019.

Так, он просит Верховный суд Украины признать общение президента Украины Владимира Зеленского 23 мая на форуме на негосударственном языке — противоправным. Также правозащитник, хочет обязать президента Зеленского воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий президента Украины, сообщает радио «Свобода».

«Сегодня подал административный иск против президента Украины Владимира Зеленского. Несмотря на то, что Закон Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ вступает в силу 16 июля, я обратился в суд на основании Конституции Украины, статьи 8: „Нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия. Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется“», — заявил Мельничук.

Как писали «ФАКТЫ», 29 мая Львовский областной совет проголосовал обращение к президенту Зеленскому, в котором указал на недопустимость использования им языка страны-агрессора в публичной деятельности.

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