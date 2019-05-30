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Принца Уильяма назвали «антигероем» для Голливуда: стала известна причина
Один из голливудских секс-символов старшего поколения, актер Роб Лоу, раскритиковал принца Уильяма. Он заявил, что внук королевы Елизаветы II«своим примером устанавливает крайне низкий стандарт», причем, не только для своих будущих поданных — британцев, но и для представителей сильного пола из других стран, включая Америку. Об этом пишет Семь дней со ссылкой на Express.co.uk.
Как оказалось, Роб, у которого в 55 лет все еще прекрасная шевелюра, имел ввиду все увеличивающуюся лысину Уильяма.
«Я наблюдаю за ним давно, и то, как быстро он теряет волосы, меня сильно напугало. Ведь ему всего 36 лет! Глядя на себя в зеркало, я с ужасом думал: неужели и я вскоре буду выглядеть так же, если не еще хуже, учитывая мой возраст? И я приложил и все еще продолжаю прикладывать все возможные усилия, чтобы сохранить свои волосы!» — заявил Роб.
На самом деле, раннее облысение Уильяма, который в этом смысле выглядит даже хуже, чем его 70-летний отец принц Чарльз, давно стало предметом шуток со стороны членов его семьи. Впрочем, и сам Уильям старается относиться к своей лысине с юмором.
К примеру, когда только родился его первенец — Джордж, Уильям пошутил: «У него, кажется волос на голове больше, чем у меня!»
Правда, однажды — три года назад — принц попытался было радикально решить проблему со своими волосами, обрившись практически наголо. Увы, как его заверили, лучше от этого не стало. Что же касается супруги принца — герцогини Кэтрин, то она старается хранить тактичное молчание по поводу прически своего мужа. Хотя, трудно поверить в то, что она не вспоминает с грустью буйную шевелюру Уильяма времен начала их романа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жена принца Уильяма, 37-летняя Кейт Миддлтон, пока что носит титул герцогини Кембриджской, так как после свадьбы с принцем Уильямом так и не стала принцессой. Но в ближайшее время у нее есть все шансы получить этот титул, считают королевские эксперты.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!