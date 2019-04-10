Принц Уильям изменил Кейт Миддлтон – СМИ

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В западных СМИ появились сообщения о том, что принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с ее близкой подругой. Американское издание In Touch утверждает, что около года назад, когда Кейт была беременна третьим ребенком, британский принц непозволительно близко сдружился с Роуз Ханбери — бывшей моделью аристократического происхождения, а ныне супругой 58-летнего Дэвида Роксэведжа, маркиза Чамли. В светских кругах пошли сплетни о романе между ними. Когда до Миддлтон дошли эти слухи, она потребовала у мужа объяснений. Тот высмеял ее опасения, заявив, что ничего не было. Кейт не стала настаивать и усугублять ситуацию, но тем не менее настояла на том, чтобы приятельские отношения между двумя супружескими парами были пресечены. Герцогиня Кембриджская велела, чтобы Уильям вывел Роуз и Дэвида из внутреннего круга их близких друзей.

Речь о разрыве не идет, однако скандал оказал влияние на брак принца. «Кейт увидела дружбу Уильяма с Роуз совсем в ином свете. И ее доверие к мужу было подорвано… Их воспринимают, как идеальную пару, у которой не может быть что-то не в порядке. Но реальность такова, что большинство пар сталкивается со своими проблемами. И Уильям с Кейт — не исключение», — пишет издание.

Как писали ранее «ФАКТЫ», Кейт и Уильям, чье загородное имение Анмер-холл в графстве Норфолк находится по соседству с поместьем маркиза Чамли, ранее были очень близко дружны с этим семейством. И что еще до знакомства с Кейт принц Уильям был в числе многочисленных поклонников Роуз (чья бабушка в 1947 году была одной из подружек невесты на свадьбе бабушки Уильяма — будущей королевы Елизаветы II). Однако затем Кейт серьезно рассорилась с Роуз. Точная причина этого не сообщалось. Предполагалось, что бывшая модель старалась затмить собой супругу принца и стать главной звездой норфолкского светского общества, а Кейт надоело это соперничество.

Издание The Daily Beast сообщает, что Кенсингтонский дворец не собирается официально комментировать историю, изложенную в In Touch, однако частным порядком королевские помощники заявили, что «все это выдумки». А адвокаты королевской семьи даже собираются принять юридические меры в отношении СМИ, и уже выслали письмо с соответствующим предупреждением.

Между тем появились также слухи о том, что охлаждение между Уильямом и принцем Гарри вызвано не столько отношением Уильяма к его супруге Меган Маркл, сколько отношением к его собственной жене. Гарри не одобрил поведения старшего брата — тем более, что их собственное детство было омрачено любовным треугольником между родителями Чарльзом и Дианой, а также Камиллой Паркер-Боулз.

Роуз, Уильям и Кейт

Ранее «ФАКТЫ» писали, что внучка Елизаветы II собралась замуж: бойфренд принцессы Беатрис поселился у нее в Сент-Джеймсском дворце.

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