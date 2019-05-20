Писатель-террорист Прилепин избил поэта: детали инцидента

Мир

Российский писатель Захар Прилепин, который открыто поддержал боевиков на Донбассе и приезжал в Донецк «защищать русский мир», а, «когда война перестала вдохновлять», сбежал обратно в Россию, отличился скандалом на литературном фестивале «Литр» во Владивостоке.

Бывший боевик, а ныне заместитель художественного руководителя Московского Художественного академического театра имени Горького, избил местного поэта Спартака Голикова.

Инцидент случился в Центре современного искусства «Заря» в «Ночь музеев». Прилепин приехал на «Зарю» в сопровождении приморского писателя Василия Авченко, который, кстати, заранее предупредил Спартака Голикова, что Прилепин хочет с ним побеседовать. Они вместе подошли к Спартаку, Захар Прилепин выразил неудовольствие тем, что Голиков оскорбляет его фамилию на изготовленных им стикерах и заехал местному поэту по лицу. По словам Спартака Голикова, «сдачи бывшему бойцу ОМОНа и действующему политруку-ополченцу на Донбассе» он не дал.

Отметим, Голиков активно критиковал фестиваль в соцсетях и распространял стикеры с фотографией Прилепина и уничижительной надписью на них «Прилепка».

Спартак Голиков прокомментировал инцидент через соцсети, написав, что «…отличный дискурс: брутальный поллитрук, защитник от донбассцев воюет с женщинами, детьми, поэтами. Отличное позиционирование фестика, ребята! Пять баллов! Ведь редкий ЛИТР не заканчивается дракой…».

Напомним, Прилепин, служивший в рядах боевиков так называемой «ДНР, издал роман-фантасмагорию «Некоторые не попадут в ад», посвященный его участию в войне на Донбассе. В романе он рассказал о российских генералах и «ихтамнетах», воевавших на Донбассе.

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