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- 8:47 На Донбассе нашли тело сапера, пропавшего без вести после боя с вражеской ДРГ
На Донбассе нашли тело сапера, пропавшего без вести после боя с вражеской ДРГ
Тело украинского военнослужащего, погибшего в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков, находится на временно оккупированной территории. Представителям ВСУ его должны передать 31 мая на пункте пропуска «Счастье». Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
«29 мая около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы „Эвакуация 200“ на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ боевиков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее на Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, при этом один из военнослужащих пропал без вести.
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