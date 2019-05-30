Происшествия

На Донбассе нашли тело сапера, пропавшего без вести после боя с вражеской ДРГ

Тело украинского военнослужащего, погибшего в бою с диверсионно-разведывательной группой боевиков, находится на временно оккупированной территории. Представителям ВСУ его должны передать 31 мая на пункте пропуска «Счастье». Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

«29 мая около 15:00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы „Эвакуация 200“ на месте боевого столкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду ДРГ боевиков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, при этом один из военнослужащих пропал без вести.

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