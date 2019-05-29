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Происшествия

Боевики напали на саперов ВСУ на Донбассе, один военный пропал без вести

1:11 29 мая 2019 34
Саперы
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, при этом один из военнослужащих пропали без вести. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника. По предварительным данным, во время огневого столкновения двух оккупантов было уничтожено, еще один — ранен.

Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

«К сожалению, во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, что от начала суток, 28 мая, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, был ранен один военный.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 53-й отдельной механизированной бригаде объяснили обстоятельства попадания в плен боевиков «ДНР» восьми военнослужащих бригады 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Сообщается, что военнослужащие на грузовом автомобиле ехали без оружия в направлении Константиновки (Донецкая область). Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию, где украинских военных задержали боевики.

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