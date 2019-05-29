Происшествия

Боевики напали на саперов ВСУ на Донбассе, один военный пропал без вести

На Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, при этом один из военнослужащих пропали без вести. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника. По предварительным данным, во время огневого столкновения двух оккупантов было уничтожено, еще один — ранен.

Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

«К сожалению, во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Поисковые мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, что от начала суток, 28 мая, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, был ранен один военный.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 53-й отдельной механизированной бригаде объяснили обстоятельства попадания в плен боевиков «ДНР» восьми военнослужащих бригады 22 мая в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Сообщается, что военнослужащие на грузовом автомобиле ехали без оружия в направлении Константиновки (Донецкая область). Планируемый маршрут пролегал вдоль линии боевого столкновения на безопасном расстоянии. По предварительной информации, в результате ошибки в ориентировании, автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения в районе Новотроицкого и попал на временно оккупированную территорию, где украинских военных задержали боевики.

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