Самое необычное собеседование: Разумков рассказал, как познакомился с Зеленским

Украина

Дмитрий Разумков, возглавивший президентскую партию «Слуга народа» познакомился с Владимиром Зеленским во время собеседования.

Как он рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ», это произошло 9 октября прошлого года, тогда они с Зеленским проговорили около двух часов. «Для меня это было самое необычное собеседование. Обычно рассказываешь ты, а не тебе. Но тут рассказывал больше он — о том, что бы хотел сделать, и какой видит страну, хотя это, может, звучит пафосно», — вспоминает Дмитрий Разумков.

По его словам, Владимир Зеленский озвучил многое из того, что было близко и понятно лично Разумкову. «Потом он это все озвучивал широкому кругу. Это государство является моей Родиной. Я здесь живу, надеюсь, будут жить и мои дети. Я не хотел бы, чтобы они куда-то уезжали», — заявил лидер партии «Слуга народа» и добавил, что у него в свое время была возможность учиться за рубежом, однако он этого не сделал.

Полный текст эксклюзивного интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Единственное, чего боится Зеленский, — не оправдать ожидания общества».

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