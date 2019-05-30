Нервозность, забывчивость, изменение веса или сонливость: когда надо проверить щитовидную железу

Здоровье

Хотя некоторые люди даже не знают, где находится щитовидная железа, эта маленькая «бабочка», расположенная внизу шеи, дирижирует всем организмом. От ее работы зависят обмен веществ, внешний вид, настроение, память и многое другое. В том числе щитовидка влияет на наступление беременности и развитие ребенка.

— Если заболевание щитовидной железы не затрагивает ее функцию, то человека может ничего не беспокоить, — рассказывает врач-эндокринолог высшей категории доцент кафедры эндокринологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Юлия Булдыгина. — Но часто щитовидная железа вырабатывает чрезмерно много (гипертиреоз) или слишком мало (гипотиреоз) гормонов. В первом случае учащается сердцебиение, повышается давление, возникают нервозность, плаксивость. Человек теряет вес: ускоряется обмен веществ, и вся пища быстро «сгорает». Когда гормонов не хватает, обмен веществ замедляется, из-за чего происходит прибавка в весе. Пациент жалуется на слабость, отечность, редкий пульс (брадикардию), забывчивость, сонливость.

— Как распознать аутоиммунное заболевание щитовидной железы?

— Вначале, пока железа вырабатывает достаточно тиреоидных гормонов, человек долго ни на что не жалуется. И даже когда повышается тиреотропный гормон гипофиза (ТТГ), регулирующий работу железы, никакого дискомфорта не ощущается. Но со временем развивается аутоиммунный процесс, при котором антитела поражают ткани железы. Орган перестает нормально работать — возникает гипотиреоз. При подозрении на аутоиммунный тиреоидит надо сдать анализ на антитела.

— А какие анализы нужны обязательно?

— Исследования на гормоны: ТТГ, который вырабатывает гипофиз, а также те, что производит сама железа — Т3 (тироксин) и Т4 (трийодтиронин). Желательно сделать УЗИ, чтобы «увидеть» структуру щитовидной железы, определить ее размер, выявить узлы.

— Почему увеличивается количество людей с заболеваниями щитовидной железы?

— Причин несколько. Украина пережила аварию на Чернобыльской АЭС, а радиоактивный йод опасен для щитовидной железы. Склонность к ее заболеваниям также передается по наследству. Ну и значительно улучшилась диагностика, она стала доступной, недорогой.



Под какие заболевания маскируется патология щитовидной железы? Чем опасно увеличение количества гормонов и как его снизить? Можно ли по внешнему виду заподозрить нарушение работы щитовидной железы? Как часто нужно проверять щитовидку? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 июня, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог кандидат медицинских наук Юлия Валерьевна Булдыгина. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 июня

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ врач-эндокринолог Тамара Грубник рассказала о причинах гормонального сбоя и как наладить работу щитовидной железы.

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