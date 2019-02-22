Слишком сильный иммунитет может атаковать собственные органы: как лечат аутоиммунные заболевания

Здоровье

Врачи встревожены: собственная иммунная система человека все чаще нападает на «хозяина». Иммунитет начинает разрушать клетки своих тканей — и возникают заболевания, которые называются аутоиммунными (ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие признаки указывают на сбой в работе иммунной системы и как ее укрепить). По статистике, сегодня такими недугами страдают пять — восемь человек из ста, и количество заболевших постоянно увеличивается. Почему? В чем причина сбоя иммунитета, который в норме должен отражать атаки врагов — вирусов, бактерий, аллергенов — и поддерживать целостность организма? Можно ли остановить развитие аутоиммунного заболевания? Об этом «ФАКТАМ» рассказал директор Киевского центра клинической иммунологии, главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Олег Назар.

— Аутоиммунные заболевания коварны: они могут маскироваться под другие недуги, поэтому не всем пациентам врач сразу ставит правильный диагноз, — объясняет Олег Владимирович. — Когда на прием к доктору приходит молодой человек, который жалуется на боль в суставах, специалист нередко парирует: «А у кого они сейчас не болят?» И назначает стандартное лечение артроза: противовоспалительные, обезболивающие препараты и средства для поддержания состояния хряща. Но эта терапия подходит пожилому человеку, у которого с возрастом атрофируется хрящевая ткань и кость трется о кость, вызывая боль. А у молодых людей часто причиной бывает аутоиммунное заболевание: ревматоидный или псориатический артрит. Недуги, как это ни странно звучит, возникают потому, что у молодых активно работает иммунная система. Чем она сильнее, тем разрушительнее ее защитные клетки действуют на ткани.

Женщины нередко страдают воспалением щитовидной железы — аутоиммунным тиреодитом. К определенным составляющим щитовидки в организме начинают образовываться антитела. Со временем из-за воспаления часть клеток железы погибает, а оставшихся не хватает, чтобы вырабатывать гормоны, — развивается гипотиреоз. Человек жалуется на слабость, быструю утомляемость, вялость. Его беспокоят отеки, сухость кожи, выпадение волос, боли в мышцах. Даже если пациент обратится к семейному доктору, то во многих случаях услышит рекомендацию: побольше отдыхать, гулять на свежем воздухе, пропить курс витаминов.

У детей и подростков из-за сбоя в иммунной системе может возникнуть сахарный диабет первого типа. Хотя заболевание проявляется ярко — ребенок худеет, часто бегает в туалет «по-маленькому», жалуется на слабость, сонливость, педиатр не всегда понимает, что причина — в разрушении клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

— Почему иммунитет вдруг дает сбой?

— Точного ответа не знает никто. Известно, что определяющую роль играют генетические особенности организма. У людей с изначально ослабленным иммунитетом (а таких почти треть) организм вяло реагирует на любую иммунную нагрузку — вакцинацию, попадание инфекции или возникновение заболевания. Иммунологическая память не формируется, поэтому аутоиммунное заболевание не развивается. Но есть люди, у которых иммунные реакции очень бурные: защитных тел, интерферонов и других компонентов иммунитета вырабатывается больше, чем нужно. Часть их расходуется на работу иммунной системы, а остаток «ищет» себе новые цели, «гуляя» по организму, и провоцирует возникновение аутоиммунного заболевания.

— Стресс может сбить иммунитет с толку?

— Да. Сейчас многие люди находятся в постоянном стрессовом состоянии, а их иммунитет немного под напряжением. Человек, который много нервничает, рискует заболеть аутоиммунным заболеванием. Под влиянием стресса разрушаются клетки, а в организме вырабатываются стресс-антитела (собственные иммуноглобулины), которые должны их зачистить. Но часто этих защитных клеток неизмеримо больше.

— Что еще вызывает сбой иммунитета?

— Хроническая инфекция или длительный воспалительный процесс. Когда вирус приникает внутрь клетки, ее нужно разрушить, чтобы убить опасный возбудитель. Антитела могут «сесть» на рецептор, заставив клетку работать сильнее или затормозив ее работу, но в то же время и вызвать реакцию со стороны иммунной системы, которая разрушает клетку. Если из нее выйдет вирус, то его тут же уничтожат лимфоциты. Но антител синтезируется больше. Например, при гепатите поражено десять печеночных клеток — гепатоцитов, а организм наработал 200 молекул антител. Из них пригодилось только 100, а остальные ищут себе другую клетку, причем неважно инфицированную или нет.

— Какие органы обычно страдают?

— Те, которые имеют капсулу: хрусталик, щитовидная железа, яички и предстательная железа (у мужчин), а также нервная система. Природа распорядилась так, что клетки, не контактирующие во время формирования плода с иммунной системой, организм воспринимает как чужеродные. Но пострадать могут суставы, кожа (псориаз) и другие органы.

— Чаще болеют мужчины или женщины?

— Скорее, женщины. Это можно объяснить тем, что их иммунная система более совершенна. Слабый пол, например, легче переносит инфекционные болезни. А раз иммунитет крепче, то и сбоям он подвергается чаще.

— Правда ли, что из-за сильного иммунитета женщина иногда не может даже забеременеть?

— Да, порой в бесплодии бывает «виноват» хороший иммунитет. Женщина здорова: если и простудится раз в год, то быстро выздоравливает. Но зачать ребенка не удается. А если это и происходит, часто случается выкидыш — из-за высокой активности иммунной системы.

— Можно ли вернуть иммунитет в норму? Как сегодня лечат аутоиммунные заболевания?

— Суть лечения в том, чтобы подавить атаку иммунной системы на органы. В лечении нужно придерживаться этапности. Сначала, чтобы облегчить состояние больного, врач назначает нестероидные противовоспалительные препараты. Они, попросту говоря, «успокаивают» иммунную систему за счет того, что уменьшают воспаление, снижают формирование антител. Бывает, что на ранней стадии аутоиммунный процесс останавливается. Но если нет, приходится добавлять кортикостероидные препараты. У этих лекарств несколько задач: подавить воспалительный процесс, снизить проницаемость клеточных мембран (это уменьшит отечность) и ослабит формирование собственных антител. Эффективность такого лечения довольно высока, но лечение длительное, и важно грамотно подобрать дозировку лекарств. Сейчас появились и новые технологии.

— Какие?

— Успешно применяется иммунобиологическая, или таргетная, терапия. Лечение дорогостоящее, ведь препараты изготавливаются методом генной инженерии. Но их преимущество в том, что они избирательно и прицельно точно поражают вредоносные клетки, не затрагивая здоровые. Курс лечения нужно время от времени повторять.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», вред иммунной системе наносит холестерин — как сниженный, так и повышенный.

Также мы писали о достижении ученых Гарвардского университета, которые разработали персонализированную вакцину, помогающую активировать иммунную систему на борьбу с раком. Более того, американские медики впервые заставили иммунитет полностью уничтожить рак груди.



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