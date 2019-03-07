Что вызывает гормональный сбой и как наладить работу щитовидной железы: отвечает врач

Прямая линия

Человек жил себе спокойно — и вдруг якобы без причины похудел, стал взвинченным, раздражительным. Или начал поправляться, делать все, как в замедленной съемке: утренние процедуры и завтрак вместо привычного часа затягиваются на полтора. Редко кто догадывается, что причина подобных изменений может скрываться в щитовидной железе. Как это выяснить? Какие симптомы нехватки или избытка тиреоидных гормонов? Чем опасен аутоиммунный тиреоидит? На эти и другие вопросы во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-эндокринолог высшей категории, заведующая отделением реабилитации больных с патологией щитовидной железы Киевского городского клинического эндокринологического центра Тамара Грубник.

«Не понимая, что происходит в организме, многие люди объясняют проблемы со щитовидкой нехваткой витаминов или хронической усталостью»

*— Здравствуйте, Тамара Юрьевна! Звонит Лариса из Кривого Рога, 47 лет. Меня волнует, что я начала поправляться: за пару лет прибавила около десяти килограммов. Как ни стараюсь, похудеть не удается. Стала больше зябнуть в холода, температура тела выше 36 градусов не поднимается. Может, дело в щитовидной железе?

— Возможно. Когда щитовидная железа недорабатывает, обмен веществ замедляется. Человек питается по-прежнему, а вес растет. Часто докучают немотивированная слабость, быстрая утомляемость, запоры. Появляется отечность, пересыхает кожа, выпадают волосы. Иногда человек начинает хуже слышать, хотя еще не старый, у него могут исчезнуть кончики бровей.

Конечно, многие люди не связывают эти симптомы со щитовидной железой, а находят объяснения: много нервничал, перенес ОРВИ, не хватает витаминов.

Чтобы уточнить диагноз, вам нужно сделать УЗИ щитовидной железы, сдать анализы на гормоны. Кроме главного контролера щитовидной железы — тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), нужно выяснить уровень тиреоидных гормонов — Т3 и Т4.

*— Это Юлия из города Черкассы, 55 лет. У меня обнаружили гипотиреоз семь лет назад, и я принимаю гормон в таблетках. Но оказалось, что уровень холестерина у меня почти в три раза выше нормы. Как такое могло произойти?

— Увы, но уже доказано, что у людей с гипотиреозом уровень холестерина повышается. Это явно прослеживается у женщин, вступивших в менопаузу: работа яичников и щитовидной железы тесно переплетается. Часть женских половых гормонов синтезируется из жира, в том числе и холестерина. Когда заканчиваются месячные, женский организм все равно требует хоть немного эстрогена. На выручку приходит печень, которая начинает вырабатывать холестерин, причем больше, чем необходимо, и к тому же «плохой» — низкой плотности. Женщина не может его эффективно использовать, и холестерин откладывается в сосудах в виде бляшек — развивается атеросклероз. Чтобы сдержать его, нужно принимать препараты-статины или по предписанию гинеколога — заместительную гормональную терапию.

*— К вам обращается Мария из Киева, 54 года. Пять лет назад у меня обнаружили гипотиреоз, назначили гормон в таблетках. Но я почувствовала себя еще хуже, и уровень ТТГ упал в десять раз ниже нормы. Однако врач настаивает, что вместо одной таблетки я должна пить две. Это правильно?

— Нужную дозу гормона подобрать бывает сложно, ведь каждый пациент обладает индивидуальной чувствительностью к препарату. Например, считается, что человек, которому удалили щитовидную железу, должен пить минимум 125, а в среднем — 150—200 микрограммов гормона. Но некоторым моим пациентам хватает… 50: из-за высокой чувствительности они хорошо усваивают лекарство. Бывает наоборот: пациенты пьют по 200—300 микрограммов, а гормон все равно не доходит до клеток, и гипофиз «возмущается».

При желании можете обратиться на консультацию к нам, в столичный центр клинической эндокринологии (улица Рейтарская, 22). Я принимаю в отделении реабилитации больных с патологией щитовидной железы по средам с 10 до 14 часов. Телефон отделения: (044) 272−32−42. Возьмите с собой все результаты анализов, выписки.

*— Меня зовут Тамара, живу в городе Чорткив Тернопольской области. Четыре года назад после удаления щитовидной железы начала принимать гормон в таблетках. ТТГ проверяла регулярно, и его уровень был в норме. А осенью вдруг повысился в два раза. Почему?

— Возможно, вы купили некачественный препарат. Мы рекомендуем пациентам приобретать лекарства в аптеках крупных сетей, где большой поток покупателей и подделки встречаются редко.

— Соседке врач посоветовал к лету немного снизить дозу гормона. Мне тоже можно?

— Нет, ведь у вас щитовидная железа удалена. Вам важно раз в год контролировать свое состояние, сдавая анализы. При необходимости врач скорректирует лечение. А снизить дозу на лето иногда доктор рекомендует тем, кто избежал операции на щитовидной железе. Считается, что в теплую пору ее работу еще стимулирует солнечная активность. Но и в этом случае я, по правде говоря, не сторонник коррекции дозы, если нет показаний. Организму, особенно если человек в возрасте, сложно перестраиваться — сначала на лето, а потом на зиму.

*— Евгения Львовна из Харькова, 72 года. У меня проблемы со щитовидной железой начались, когда мне исполнилось 50 лет. Я все время пью гормон. Но в последние два года врач настаивает на небольшом снижении дозы. Объясняет так: чтобы не пострадало сердце. Какое отношение имеет сердце к щитовидке?

— Щитовидная железа влияет на работу сердца и сосудов. Поэтому мы особенно внимательно подбираем лечение пациентам в возрасте, ведь многие из них страдают гипертонией, аритмией, перенесли инсульт. Если пожилому человеку дать полную дозу гормонов, то можно сорвать ритм сердца, спровоцировать другие нарушения.

Признаки гипотиреоза Прибавка в весе.

Сухая кожа.

Выпадение волос и ломкость ногтей.

Частый запор.

Вялость и слабость.

Ощущение зябкости.

Замедленный пульс.



«Гормональный сбой часто начинается из-за стресса»

*— Это «ФАКТЫ»? Звонит Елена из Ивановки Одесской области, 72 года. Из-за узлового зоба меня мучает слабость. Хотя анализы нормальные, врач назначил гормон в таблетках. Зачем?

— Иногда мы назначаем синтетический гормон, чтобы снять напряжение со щитовидной железы. Препарат не поможет растворить узлы, но предупредит их рост и появление новых образований.

— Может, это совпадение, но я начала сильно потеть ночью…

— Возможно, потоотделение усилилось из-за действия гормона. Думаю, вам можно отказаться от него, но обязательно, посоветовавшись с врачом, принимать препараты йода.

*— Алла из Харькова. У мамы, которой 45 лет, обнаружили гипертиреоз. Почему щитовидная железа пошла вразнос?

— Чаще всего это случается из-за хронического стресса. Гормональная система работает в рамках строгой иерархии. Если, например, гормонов не хватает, гипофиз дает команду щитовидке скорректировать работу. Но чрезмерное количество гормонов щитовидной железы подавляет «волю» гипофиза, и он не может влиять на подчиненный орган — тот работает в автономном режиме. Возникает тиреотоксикоз — отравление организма избытком гормонов. Человек быстро худеет, у него возникают повышенная потливость, немотивированное учащенное сердцебиение. Может начаться тремор — дрожание рук.

— Что делать в таком случае?

— Врач должен назначить лекарства (тиреостатики), которые подавляют выработку гормонов. Курс лечения длится от полугода до двух лет. Когда уровень гормонов начнет снижаться, дозу препаратов можно уменьшить.

— А если лечение не помогло?

— Когда заболевание не поддается лечению и начались осложнения — пострадали сердце или глаза (они становятся выпученными), то нужно понимать, что консервативной терапией с болезнью не справиться — щитовидную железу придется удалить. Раньше хирурги часть органа оставляли, поэтому тиретоксикоз мог возникнуть повторно, особенно на фоне стресса, а сейчас удаляют полностью.

*— Ольга из Черниговской области. У мамы нашли тиреотоксикоз. Что еще, кроме щитовидки, может пострадать?

— Чаще всего нервная система, сердце. Ускоряется обмен веществ, и человек сильно худеет, его беспокоит повышенная потливость. У многих больных страдает пищеварительный тракт: возникают поносы. В последние годы мы видим у части пациентов обостренную реакцию печени (на это указывают печеночные пробы) — возникает тиреотоксическая гепатопатия. Редко, но бывает суставная форма, когда человек подолгу безуспешно лечит больные суставы у ортопедов или ревматологов.

*— Валентина из Одессы. Прочитала в Интернете, что если принимать синтетический гормон щитовидной железы, то можно похудеть. Это правда?

— Не советую экспериментировать. Раньше с помощью этого гормона врачи пытались лечить даже ожирение, но потом отказались. Если человек начинает принимать лекарство, то обмен веществ действительно перестраивается на более активный. Но после того, как прием прекращается, вес возвращается, часто даже с избытком.

Признаки гипертиреоза Потеря веса.

Повышенная потливость.

Учащенное сердцебиение.

Дрожание рук (тремор).



«Активное солнце подталкивает рост узлов»

*— Василина из Черновцов. У дочери (ей 34 года) обнаружили тиреотоксикоз, назначили лечение. Что еще поможет справиться с болезнью?

— Главное — избегать стрессов. Мы расспрашиваем пациента обо всех провоцирующих факторах: дома, на работе или во время учебы. Среди пациентов с тиретоксикозом много педагогов, врачей, студентов и даже учеников, переживающих стресс за стрессом. Это часто приводит к рецидиву.

Работающим людям лучше по возможности взять на месяц больничный, а затем съездить в отпуск, чтобы восстановить душевное равновесие. При тиреотоксикозе противопоказано все, что возбуждает щитовидную железу — избыток солнца, злоупотребление алкоголем, пристрастие к курению. Это повышает и так достаточно высокий уровень гормонов. Нельзя интенсивно заниматься физкультурой, поднимать тяжести.

*— Прямая линия? Оксана из города Калуша Ивано-Франковской области. У меня на фоне гипотиреоза обнаружили аутоиммунный тиреоидит. Почему иммунитет начал бороться со щитовидкой?

— Видимо, вы, как и около 80 процентов пациентов, унаследовали склонность к этому заболеванию по женской линии — от мамы, бабушки. Всем девочкам, девушкам и женщинам вашей семьи желательно сделать УЗИ щитовидной железы. Важно обследовать и мальчиков. Недавно мы обнаружили болезнь у 12-летнего подростка, который, видимо, получил ее в наследство от бабушки. Считаю, что нужно проверяться также всем беременным.

— Что еще провоцирует сбой иммунитета?

— Агрессивное солнце. В последние годы модно отдыхать зимой в Египте или другой жаркой стране. Но за восемь — десять дней организм не успевает адаптироваться к новым условиям. Иммунной системе, чтобы перестроиться, нужно минимум три недели, а человек уже вернулся в свой холодный город, снова подвергая иммунитет испытанию.

*— Марьяна из города Самбора Львовской области. Интересует, не повлияет ли аутоиммунный тиреоидит на беременность?

— Нет, если функция щитовидной железы не нарушена. После беременности желательно время от времени сдавать анализ на антитела к тиреопероксидазе. Именно чрезмерное их количество поддерживает воспалительный процесс, в результате которого нормальная ткань замещается соединительной. Когда фиброзной ткани накапливается слишком много, железа перестает функционировать. Лишь тогда аутоиммунный тиреоидит «успокаивается». Мы часто видим пациентов с разной степенью поражения щитовидной железы: у одних ее размеры просто меньше нормы, а у других она практически отсутствует.

*— Марина из Сум. У меня узловой зоб, и врач не раз предостерегал, что мне вредно бывать на открытом солнце. Почему?

— Активное солнце может подтолкнуть рост узлов. Если уж очень хочется загорать, то выходите на улицу утром или ближе к вечеру. Также беречься от прямых солнечных лучей нужно людям, страдающим аутоиммунным тиреоидитом: им даже безопасное время дня (утреннее или вечернее) лучше проводить в тени — иммунной системе не по нраву чрезмерное воздействие солнца.

Что вредит щитовидной железе Пребывание на солнцепеке.

Хронический стресс.

Нехватка йода.

Злоупотребление алкоголем.

Курение.

Регулярные физические перегрузки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как работа щитовидной железы влияет на наступление беременности и развитие ребенка.

Кроме того, во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-эндокринолог высшей категории доктор медицинских наук Олеся Зиныч рассказала о признаках нарушения работы щитовидной железы и лечении заболеваний эндокринной системы.

Фото Игоря ОСИПЧУКА, «ФАКТЫ»



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