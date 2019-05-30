«Я всегда отстаиваю интересы Холостяка»: Роза Аль-Намри о финале романтического реалити-шоу

Шоу-бизнес

Девятый сезон романтического реалити «Холостяк» (СТБ) стал одним из лидеров весеннего телесезона. На протяжении трех месяцев зрители следили за отношениями главного героя, Никиты Добрынина, и участниц проекта. Девятый сезон называют одним из самых эмоциональных. Команда проекта побывала во Франции, на Кипре и в Италии. Именно в Италии состоялось романтическое признание Холостяка, который объяснился в любви 20-летней киевлянке Даше. Уже по традиции все, что происходит в эфире реалити, обсуждается на ток-шоу «Как выйти замуж». Его постоянная ведущая Роза Аль-Намри и сама была участницей «Холостяка» третьего сезона. Правда, завоевать сердце главного героя ей тогда не удалось, зато Роза прекрасно знает, что чувствуют участницы реалити и как им стоит себя вести с Холостяком.

«Самое интересное происходит в студии „Как выйти замуж“, здесь открываются тайны и решаются судьбы»

— Было предчувствие, кого именно на этот раз выберет Холостяк?

— Уже во время знакомства с родителями я начала переживать, потому что у всех девочек завязались отношения с Никитой, и они признались в этом. А перед финалом было особенно волнительно. Мне каждый раз больно, когда девочки покидают проект, потому что проживаю каждую историю вместе с ними. Особенно я сочувствовала Лиле — девушке, которую Никита не выбрал в финале. В то же время я безумно рада за Дашу, ставшую избранницей Холостяка. Честно говоря, думала, что с обеими девушками у Никиты могут сложиться настоящие отношения, потому что и Лиля, и Даша достойные, у каждой из них была своя история с Холостяком.

— Но все же кто-то из двух финалисток был вам симпатичнее?

— Девушки знают, что я всегда отстаиваю интересы Холостяка. Так уж случилось. Тем более, Никита — мой коллега, журналист, и я особенно переживала за него. Мы были знакомы раньше, несколько раз пересекались на мероприятиях. Что касается Даши и Лили, то они обе мне очень симпатичны. Кстати, уже проверено, что каждый раз после проекта «Холостяк» перед девушками открываются новые возможности, поэтому я точно знаю, что после реалити их жизнь изменится и уже никогда не будет прежней.

— Как вы считаете, от кого зависит, будет ли у пары будущее?

— Однозначно это ответственность двоих. Хотя сейчас стало модным проводить одиночные бракосочетания, когда люди женятся сами на себе, но это не про наш проект. А будет ли будущее у пары, сложившейся во время шоу, узнаем вместе со зрителями в моем любимом пост-шоу «Как выйти замуж». Самое интересное происходит именно в этой студии, где открываются тайны и решаются судьбы. Кстати, здесь делают и предложения руки и сердца. Посмотрим, как будет в нынешнем году.

Никита Добрынин сделал предложение Даше в Италии

— Какой момент на проекте ваш самый любимый?

— Пожалуй, знакомство с родителями. Люблю, когда ко мне на пост-шоу приходят родители героев. Это всегда очень трогательно, мы разбираем семейные вопросы, в студии царит душевная, домашняя атмосфера. К тому же на пост-шоу всегда раскрываются какие-то неожиданные моменты, связанные с участницами. Например, когда зрители узнали, что у Софии завязались хорошие отношения с мамой Никиты. Другое дело, что прекрасные отношения с мамой мужчины — далеко не всегда залог таких же отношений с самим избранником. Так у Софии и получилось, расположение мамы не помогло ей остаться в проекте.

«Проект дает возможность посмотреть на себя со стороны»

— Что запомнилось в девятом сезоне больше всего?

— Наверное, эпизод, когда Никита сбежал с Лилей в аэропорту Парижа. Они гуляли по прекрасному городу, и Никита неожиданно поделился с девушкой очень личной историей. Признаюсь, это меня поразило. Я бы не хотела в этой ситуации оказаться на месте остальных участниц, поскольку такое поведение Холостяка для меня — заявка на кольцо в финале. К счастью, я в подобную ситуацию никогда не попадала.

— Чей уход из проекта стал для вас самым неожиданным?

— Я удивилась, когда ушла Юля Федирко. Было странно, что она не открылась дальше. Страсть между ею и Никитой точно была, и я думала, что именно она построит отношения с Холостяком. То же самое могу сказать и про Элизабет. Эти две девушки ярко показали себя в самом начале реалити, и я надеялась на развитие их отношений с Никитой. Признаюсь, их уход с проекта оставил у меня много вопросов.

— А были участницы, которые уж точно не подходили Холостяку?

— Мне кажется, что в этом сезоне все девочки подобрались очень достойные, многие из них явно нравились Никите. Даже на первой вечеринке были участницы, которых я бы вернула в проект. Например, Нину. Думаю, Никите было бы с ней весело, и мне хотелось за ней еще понаблюдать.

— В свое время вы тоже участвовали в «Холостяке» — это был третий сезон. Не жалеете об этом?

— Однозначно нет. Ни разу не пожалела. Проект — это интересный опыт, возможность посмотреть на себя со стороны.

Роза Аль-Намри и сама была участницей «Холостяка» третьего сезона, поэтому прекрасно знает, что чувствуют участницы реали

— Что вам больше всего запомнилось в реалити?

— Мои свидания, которые были просто неповторимыми. А еще запомнилось знакомство Холостяка с моими родителями. На тот момент давно не видела родных и поняла, насколько реально это шоу и ответственен шаг, на который я решилась. Очень благодарна своей семье, что они не стали меня отговаривать от участия, поддержали, хотя до этого никогда не участвовали в съемках. Помню, как я страшно тогда переживала, наверное, поэтому и запомнила тот момент больше всего.

«Чтобы не испытывать разочарований, нужно быть искренней с самого начала»

— Кого из Холостяков вы считаете самым интересным за прошедшие девять сезонов?

— Мне кажется, несправедливо так говорить о главных героях. К тому же я с ними нахожусь в хороших отношениях, поэтому не могу ответить на ваш вопрос. Каждый сезон был для меня особенным, со своей историей. По-моему, неинтересных историй любви вообще не бывает.

— И все же они часто заканчиваются разочарованием.

— Я бы не назвала разочарованием то, что чувствуют участницы «Холостяка». Хотя они, нужно отметить, допускают ошибки. Мне кажется, неправильно, что девочки начинают дружить между собой на проекте, слишком много думают о камерах, о том, что их снимают. А главную ошибку допускают, выстроив себе определенный образ, а потом начинают разочаровываться или обижаться, пересматривая выпуски на экране. И уж тем более не следует бурно реагировать, когда на пост-шоу обсуждают поведение участниц. Просто для того, чтобы не испытывать разочарований, нужно быть искренней с самого начала.

— Это ваш главный совет?

— Можно сказать, да. Я желаю всем, кто приходит на «Холостяк», встретить на проекте свою любовь. А если все же не удается построить отношения с Холостяком, то нужно сделать правильные выводы. И тогда реалити поможет изменить жизнь участниц, понять ошибки, чему-то научиться и в конце концов таки встретить свою вторую половину.

— И все же почему пары, которые появляются на проекте, не выдерживают испытаний после его окончания?

— Почему-то все забывают об отношениях, которые создаются вне проекта «Холостяк» и часто продолжаются даже меньше месяца. Об этом не принято говорить. Но абсолютно нормально, когда люди расстаются. Не все пары сразу женятся. Так и история Холостяка и его избранницы не обязательно должна заканчиваться свадьбой. Если же произойдет именно так, это будет, конечно, прекрасно.

— Вы сами верите в любовь с первого взгляда?

— Подруги рассказывали, что с ними такое случалось. У меня, скорее, была какая-то заинтересованность с первого взгляда, которая потом переросла в любовь. Дело в том, что наступает момент, когда ты замечаешь человека и не можешь понять, почему тебя к нему тянет. Если это и есть любовь с первого взгляда, то такое случалось и со мной.

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Фото СТБ



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