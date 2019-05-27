Мир

Молния поразила российскую ракету во время запуска в Плесецке (видео)

В ракету-носитель «Союз» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом «Глонасс-М», которая 27 мая утром стартовала с космодрома Плесецк (Россия), попала молния.

Как пишет российский «Интерфакс» в ракетно-космической космической отрасли подтвердили, что молния попала в носитель, но это не помешало выведению спутника на орбиту. В Минобороны РФ заявили, что «молния не может повредить их ракетно-космическое оружие».

Видео запуска с моментом попадания молнии опубликовано на канале YouTube.

На ролике можно заметить, как примерно через 10 секунд после старта ракеты в облаках возникает разряд молнии в том месте, где летит «Союз».

Напомним, осенью прошлого года во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане произошла авария: внештатно отключились двигатели второй ступени. Экипаж, который должен был отправиться к международной космической станции, перешел в «режим баллистического спуска», благополучно вернулся на Землю и вышел на связь. Тогда «Роскосмос» объявил, что причиной аварии стала деформация датчика разделения, произошедшая, по предварительным данным, из-за нарушения технологии при сборке ракеты на космодроме.

После произошедшей аварии ни одна страховая компания РФ не дала согласие на страхование рисков при запуске следующей ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и грузом, который нужно доставить на Международную космическую станцию.

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