Все российские страховые компании отказались страховать следующий запуск ракеты "Союз"

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После аварии, которая произошла во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане, ни одна страховая компания РФ не дала согласие на страхование рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и грузом, который планируется доставить на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает один из российских интернет-ресурсов, страховщики не стали участвовать в открытом запросе предложений на страхование, который в связи с этим признали несостоявшимся.

Отмечается, что премия по договору была равна 116,5 миллионам рублей. Общая страховая сумма составляла 3,2 миллиарда рублей, из которых три миллиарда было заложено на страхование самого грузового корабля. Страховым случаем считается утрата или гибель застрахованного имущества.

По данным российских СМИ, запуск «Прогресса МС-10» запланирован на 15−18 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что причиной аварии при запуске российского космического корабля «Союз МС-10» с космодрома Байконур могло стать плохое крепление боковых блоков второй ступени ракеты-носителя. Такую версию озвучил источник в ракетно-космической отрасли РФ. По данным СМИ, запуск корабля был застрахован в компании «Согласие» на 4,65 миллиарда рублей. Если аварию признают страховым случаем, то произойдет одна из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

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