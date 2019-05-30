Дело о прививке: Верховный суд подтвердил запрет на посещение детсада невакцинированному ребенку

Здоровье

Верховный суд сказал свое слово по поводу антивакцинаторского движения. Судьи не нашли несправедливости в том, что невакцинированного ребенка отказались принимать в детсад. Мать мальчика проиграла дело.

Судебные тяжбы в городе Славута Хмельницкой области начались еще летом 2017 года. Жительница города пожаловалась в суд, что ее сыну отказали в посещении детсада. Справка об отсутствии болезней у малыша не помогла. Заведующая садом потребовала заключение врачебно-консультативной комиссии. Мать мальчика решила, что ее права нарушены, и обратилась в суд.

Городской суд встал на сторону заявительницы. Детсаду было приказано не мешать ребенку посещать занятия в группе. Детское дошкольное учреждение, в свою очередь, подало апелляцию и выиграло дело. В итоге резонансный спор дошел до Верховного суда, окончательный вердикт был обнародован в мае 2019 года.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что малышу успели сделать лишь половину положенных по календарю прививок АКДС. В детсад ребенка зачислили даже с такой прививочной картой, поскольку на тот момент в городе отсутствовала нужная вакцина. Спустя восемь месяцев прививки ребенку так и не сделали. Мать ссылалась на то, что в принципе не верит в безопасность вакцин.

Верховный суд пришел к выводу, что в данном случае прав детсад, а закон «О дошкольном образовании» не был нарушен. Когда индивидуальное право матери не прививать ребенка противопоставляется правам других родителей и их детей, то общественные интересы должны превалировать над личными. Согласно решению суда, родители имеют право исповедовать антивакцинаторские взгляды, но и детсад прав, когда отказал ребенку в посещении занятий, учитывая общественные интересы.

Напомним, после масштабной вспышки кори в некоторых регионах Украины непривитых детей отказались пускать не только в детсады, но и в школы. Местные власти считают, что закон об образовании не нарушен, поскольку дети могут учиться удаленно.

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